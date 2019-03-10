Фэнтези, комедии и приключения. Какие фильмы-сказки посмотреть весной-2019

Мисс Дуллитл, подросток с мечом короля Артура, Хью Джекман и Зак Галифианакис в фильме про нового Дарвина, история про домового с Павлом Деревянко и Екатериной Гусевой в главных ролях, новая "Золушка" и фильм от вселенной "Покемон".

"Гурвинек. Волшебная игра", мультфильм, 7 марта

Совместный проект России, Чехии и Бельгии. Иногда игры — это больше чем игры. Для маленького изгоя Гурвинека кровь из носу нужно пройти компьютерную игру, очень заковыристую, которую ещё никто не прошёл. И вот если он это сделает — уважение окружающих мальчику гарантированно, а в школе перестанут шпынять, но главное — любимый отец сможет с уверенностью сказать, что его сын чего-то стоит. А это так важно для Гурвинека. Но мальчик пока не знает, что победа в игре — это только начало больших и опасных приключений. Уже скоро он и его верный пёс отправятся в путешествие, где их ждёт встреча с разными персонажами, в том числе и с жутким Кукольником.

Для справки: Гурвинек — национальная чешская кукла, созданная театралом Йосефом Скупой и мастером-кукловодом Густавом Носеком. В проекте приняли участие такие звезды российского кино, как Михаил Ефремов, Юрий Стоянов, Константин Райкин и другие. Бюджет составил 385 миллионов рублей.

"Рождённый стать королём", фэнтези, 14 марта

Американо-британский семейный фэнтези от Джо Корниша, сценариста "Человека-муравья". Это история, произошедшая в современной Англии. Героем суждено стать обычному 12-летнему подростку Алексу. До поры до времени он, как и тысячи его сверстников, играет в футбол, залипает в соцсетях, влюбляется, хулиганит. Но одним прекрасным днём в его руки попадает Эскалибур — меч легендарного короля Артура. Наделённый мощной силой, он налагает на нового хозяина определённые обязательства. Например, нужно сразиться с кельтской богиней войны Морганой, пожелавшей уничтожить весь мир. В главной роли — восходящая звезда Луис Эшборн Серкис, известный по сериалу "Молодой Морс" и фильму "Алиса в Зазеркалье". Бюджет — 59 миллионов долларов.

"Волшебный парк Джун", мультфильм, 21 марта

Американо-испанская сказка о чудесах наяву. Детское воображение очень сильное, причём настолько, что некоторые воображаемые вещи могут материализоваться. Так, к примеру, получилось у девочки Джун. Она нафантазировала себе необычный парк аттракционов — круче, чем Диснейленд! Все люди, которым посчастливилось тут побывать, никогда больше не грустят.

Но вот беда — парку грозит опасность, и чем скорее ему придут на помощь, тем лучше. Потому что тогда планета погрузится в скуку и тоску. К счастью, девочка Джун — не одна. Ей на помощь придут сказочные обитатели парка, такие же маленькие, но бесстрашные. Бюджет сказки — 100 миллионов долларов.

"Маленькая мисс Дулиттл", комедия, апрель 2019

До боли знакомая фамилия, не правда ли? Главная героиня — девочка Лилиан, она знает язык зверей. Родные и близкие, мягко говоря, не очень её понимают и поддерживают, окружающие держат её за чудачку. Во многом это становится причиной переезда семьи в другой город. Там неожиданно Лилиан повезёт — её дар окажется ко двору. Более того — он поможет спасти маленького слонёнка, которого злоумышленники украли из местного зоопарка. Бюджет создатели пока не раскрывают.

"Девочка Миа и белый лев", приключения, 4 апреля

Девочка Миа, прямо как Редьярд Киплинг в своё время, переезжает из Англии в экзотическую страну. Правда, не в Индию, а в Южную Америку, но чудес и приключений, поверьте, ей там хватит! Ведь они поселятся не где-нибудь, а на ферме, где разводят львов. Десятилетняя кроха вскоре подружится со львёнком по имени Чарли. Они проживут душа в душу какое-то время, пока отец Мии не решит продать Чарли одним нехорошим людям. Недолго думая, Мия вместе со своим пушистым другом сбегает из дома и отправляется в увлекательное путешествие по саванне. Кажется, нас ожидает не менее трогательная и увлекательная история, чем "Окча", выходившая в позапрошлом году. Бюджет мультфильма составил чуть более 11 миллионов долларов.

"Потерянное звено", мультфильм, 11 апреля

Более чем полтора столетия назад Дарвин бился над поиском недостающего звена эволюционной цепи, отделяющего человека разумного от его предков. Учёный Лайонел Фрост находит решение вопроса, когда узнаёт о существовании линков — существ, обитающих в местечке Шанги Ла, созвучном по названию с легендарной Шангри-Ла. Правда, пока учёному никто не верит, его догадки подвергают скепсису, но он точно знает и докажет! Это пятый проект студии Laika, выпустившей в своё время "Семейку монстров" и "Кубо. Легенда о самурае". Роли озвучили Хью Джекман, Зак Галифианакис и другие звёзды кино. Бюджет проекта составил 100 миллионов долларов.

"Домовой", комедия-фэнтези, 11 апреля

Евгений Бедарев, известный как режиссёр нескольких новогодних фильмов, снял сказку, действие которой разворачивается в современной Москве. Посреди суетливого мегаполиса-муравейника стоит сталинская высотка, не отличающаяся от себе подобных. Но там есть квартира, в которой слишком часто меняются хозяева. Нет, их не убивают, просто в доме есть очень строптивый домовой, который не потерпит никого рядом. В дом вселяются мама с дочкой, которым вскоре предстоит на своей шкуре ощутить происки доморощенного полтергейста. И это только цветочки: домового ожидает сражение с опасной ведьмой, так что прощай, покой! В главных ролях: Екатерина Гусева, Павел Деревянко, Сергей Чирков и другие. Бюджет картины — 150 миллионов рублей.

"Пушистый шпион", мультфильм, 18 апреля

Бельгийско-немецкая сказка, рассказывающая о приключениях рыжей кошечки Марни. Уж в Бельгии умеют делать сказки и мультфильмы, достаточно вспомнить "Трио из Бельвилля". Усатой-полосатой горожанке Марни, выросшей в комфорте, предстоит стать жертвой похитителей, оказаться в глуши, обрести друзей в лице Осла, Пса и Петуха и отомстить своим похитителям. Бюджет проекта пока держится в секрете, но рейтинг ожиданий очень высокий.

"Золушка и тайный принц", мультфильм, 9 мая

Бессмертный сюжет про Золушку обрастает новыми подробностями. Как известно, добрая фея помогла девушке попасть на бал. Только там бедная Золушка узнаёт, что возлюбленного принца заколдовали, превратив его в мышь. Правят балом негодяи и самозванцы. Теперь девушке предстоит разоблачить заговор и спасти принца. На помощь ей придут три её верные мышки. Бюджет проекта — 20 миллионов долларов.

"Покемон. Детектив Пикачу", приключения, 16 мая

Роб Леттерман, режиссёр и сценарист такого суперхита, как "Подводная братва", экранизировал очень популярную среди фанатов "Покемонов" видеоигру, выпущенную компанией Nintendo. Занимательный детектив на тему "детектив-салага и более опытный напарник, не очень ладящие между собой, отправляются на поиски пропавшего супердетектива". Этакий бадди-муви. Но обо всём по порядку: мастер своего дела, детектив Гарри Гудман, одним ужасным вечером бесследно исчезает. Его сын, 21-летний Тим Гудман, немедленно отправляется на его поиски. К нему присоединяется Пикачу, бывший напарник отца. Разношёрстная команда в ходе расследования натыкается на злой заговор, направленный на вселенную Покемонов. Компания Warner Brothers пока не раскрывает бюджет фильма, но, надо думать, покупка прав на игру и гонорар Райана Рейнольдса влетели в копеечку.