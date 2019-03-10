Фэнтези, комедии и приключения. Какие фильмы-сказки посмотреть весной-2019

Фэнтези, комедии и приключения. Какие фильмы-сказки посмотреть весной-2019

Фото: © Kinopoisk/"Волшебный парк Джун"

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Мисс Дуллитл, подросток с мечом короля Артура, Хью Джекман и Зак Галифианакис в фильме про нового Дарвина, история про домового с Павлом Деревянко и Екатериной Гусевой в главных ролях, новая "Золушка" и фильм от вселенной "Покемон".

"Гурвинек. Волшебная игра", мультфильм, 7 марта

Совместный проект России, Чехии и Бельгии. Иногда игры — это больше чем игры. Для маленького изгоя Гурвинека кровь из носу нужно пройти компьютерную игру, очень заковыристую, которую ещё никто не прошёл. И вот если он это сделает — уважение окружающих мальчику гарантированно, а в школе перестанут шпынять, но главное — любимый отец сможет с уверенностью сказать, что его сын чего-то стоит. А это так важно для Гурвинека. Но мальчик пока не знает, что победа в игре — это только начало больших и опасных приключений. Уже скоро он и его верный пёс отправятся в путешествие, где их ждёт встреча с разными персонажами, в том числе и с жутким Кукольником.

<p>Фото: © Kinopoisk / &#34;Гурвинек. Волшебная игра&#34;</p>

Для справки: Гурвинек — национальная чешская кукла, созданная театралом Йосефом Скупой и мастером-кукловодом Густавом Носеком. В проекте приняли участие такие звезды российского кино, как Михаил Ефремов, Юрий Стоянов, Константин Райкин и другие. Бюджет составил 385 миллионов рублей.

"Рождённый стать королём", фэнтези, 14 марта

<p>Фото: © Kinopoisk / &#34;Рождённый стать королём&#34;</p>

Американо-британский семейный фэнтези от Джо Корниша, сценариста "Человека-муравья". Это история, произошедшая в современной Англии. Героем суждено стать обычному 12-летнему подростку Алексу. До поры до времени он, как и тысячи его сверстников, играет в футбол, залипает в соцсетях, влюбляется, хулиганит. Но одним прекрасным днём в его руки попадает Эскалибур — меч легендарного короля Артура. Наделённый мощной силой, он налагает на нового хозяина определённые обязательства. Например, нужно сразиться с кельтской богиней войны Морганой, пожелавшей уничтожить весь мир. В главной роли — восходящая звезда Луис Эшборн Серкис, известный по сериалу "Молодой Морс" и фильму "Алиса в Зазеркалье". Бюджет — 59 миллионов долларов.

"Волшебный парк Джун", мультфильм, 21 марта

<p>Фото: © Kinopoisk / &#34;Волшебный парк Джун&#34;</p>

Американо-испанская сказка о чудесах наяву. Детское воображение очень сильное, причём настолько, что некоторые воображаемые вещи могут материализоваться. Так, к примеру, получилось у девочки Джун. Она нафантазировала себе необычный парк аттракционов — круче, чем Диснейленд! Все люди, которым посчастливилось тут побывать, никогда больше не грустят.

Но вот беда — парку грозит опасность, и чем скорее ему придут на помощь, тем лучше. Потому что тогда планета погрузится в скуку и тоску. К счастью, девочка Джун — не одна. Ей на помощь придут сказочные обитатели парка, такие же маленькие, но бесстрашные. Бюджет сказки — 100 миллионов долларов.

"Маленькая мисс Дулиттл", комедия, апрель 2019

<p>Фото: © Kinopoisk / &#34;Маленькая мисс Дулиттл&#34;</p>

До боли знакомая фамилия, не правда ли? Главная героиня — девочка Лилиан, она знает язык зверей. Родные и близкие, мягко говоря, не очень её понимают и поддерживают, окружающие держат её за чудачку. Во многом это становится причиной переезда семьи в другой город. Там неожиданно Лилиан повезёт — её дар окажется ко двору. Более того — он поможет спасти маленького слонёнка, которого злоумышленники украли из местного зоопарка. Бюджет создатели пока не раскрывают.

"Девочка Миа и белый лев", приключения, 4 апреля

<p>Фото: © Kinopoisk / &#34;Девочка Миа и белый лев&#34;</p>

Девочка Миа, прямо как Редьярд Киплинг в своё время, переезжает из Англии в экзотическую страну. Правда, не в Индию, а в Южную Америку, но чудес и приключений, поверьте, ей там хватит! Ведь они поселятся не где-нибудь, а на ферме, где разводят львов. Десятилетняя кроха вскоре подружится со львёнком по имени Чарли. Они проживут душа в душу какое-то время, пока отец Мии не решит продать Чарли одним нехорошим людям. Недолго думая, Мия вместе со своим пушистым другом сбегает из дома и отправляется в увлекательное путешествие по саванне. Кажется, нас ожидает не менее трогательная и увлекательная история, чем "Окча", выходившая в позапрошлом году. Бюджет мультфильма составил чуть более 11 миллионов долларов.

"Потерянное звено", мультфильм, 11 апреля

<p>Фото: © Kinopoisk / &#34;Потерянное звено&#34;</p>

Более чем полтора столетия назад Дарвин бился над поиском недостающего звена эволюционной цепи, отделяющего человека разумного от его предков. Учёный Лайонел Фрост находит решение вопроса, когда узнаёт о существовании линков — существ, обитающих в местечке Шанги Ла, созвучном по названию с легендарной Шангри-Ла. Правда, пока учёному никто не верит, его догадки подвергают скепсису, но он точно знает и докажет! Это пятый проект студии Laika, выпустившей в своё время "Семейку монстров" и "Кубо. Легенда о самурае". Роли озвучили Хью Джекман, Зак Галифианакис и другие звёзды кино. Бюджет проекта составил 100 миллионов долларов.

"Домовой", комедия-фэнтези, 11 апреля

<p>Фото: © Kinopoisk/&#34;Домовой&#34;</p>

Евгений Бедарев, известный как режиссёр нескольких новогодних фильмов, снял сказку, действие которой разворачивается в современной Москве. Посреди суетливого мегаполиса-муравейника стоит сталинская высотка, не отличающаяся от себе подобных. Но там есть квартира, в которой слишком часто меняются хозяева. Нет, их не убивают, просто в доме есть очень строптивый домовой, который не потерпит никого рядом. В дом вселяются мама с дочкой, которым вскоре предстоит на своей шкуре ощутить происки доморощенного полтергейста. И это только цветочки: домового ожидает сражение с опасной ведьмой, так что прощай, покой! В главных ролях: Екатерина Гусева, Павел Деревянко, Сергей Чирков и другие. Бюджет картины — 150 миллионов рублей.

"Пушистый шпион", мультфильм, 18 апреля

<p>Фото: © Kinopoisk / &#34;Пушистый шпион&#34;</p>

Бельгийско-немецкая сказка, рассказывающая о приключениях рыжей кошечки Марни. Уж в Бельгии умеют делать сказки и мультфильмы, достаточно вспомнить "Трио из Бельвилля". Усатой-полосатой горожанке Марни, выросшей в комфорте, предстоит стать жертвой похитителей, оказаться в глуши, обрести друзей в лице Осла, Пса и Петуха и отомстить своим похитителям. Бюджет проекта пока держится в секрете, но рейтинг ожиданий очень высокий.

"Золушка и тайный принц", мультфильм, 9 мая

<p>Фото: © Kinopoisk / &#34;Золушка и тайный принц&#34;</p>

Бессмертный сюжет про Золушку обрастает новыми подробностями. Как известно, добрая фея помогла девушке попасть на бал. Только там бедная Золушка узнаёт, что возлюбленного принца заколдовали, превратив его в мышь. Правят балом негодяи и самозванцы. Теперь девушке предстоит разоблачить заговор и спасти принца. На помощь ей придут три её верные мышки. Бюджет проекта — 20 миллионов долларов.

"Покемон. Детектив Пикачу", приключения, 16 мая

<p>Фото: © Kinopoisk / &#34;Покемон. Детектив Пикачу&#34;</p>

Роб Леттерман, режиссёр и сценарист такого суперхита, как "Подводная братва", экранизировал очень популярную среди фанатов "Покемонов" видеоигру, выпущенную компанией Nintendo. Занимательный детектив на тему "детектив-салага и более опытный напарник, не очень ладящие между собой, отправляются на поиски пропавшего супердетектива". Этакий бадди-муви. Но обо всём по порядку: мастер своего дела, детектив Гарри Гудман, одним ужасным вечером бесследно исчезает. Его сын, 21-летний Тим Гудман, немедленно отправляется на его поиски. К нему присоединяется Пикачу, бывший напарник отца. Разношёрстная команда в ходе расследования натыкается на злой заговор, направленный на вселенную Покемонов. Компания Warner Brothers пока не раскрывает бюджет фильма, но, надо думать, покупка прав на игру и гонорар Райана Рейнольдса влетели в копеечку.

Автор:
СЯ
Солонин Ярослав
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