Пётр Мамонов стал колумнистом Лайфа. Если ты проснулся, он может дать тебе совет

Но первые семь вопросов Петру Николаевичу задал Лайф, и он напечатал ответы на машинке "Ундервуд".
Все ответы Петра Мамонова Лайф оставляет в авторской орфографии и пунктуации.
— Топ-блогеры русскоязычного "Ютуба" говорят со своей аудиторией (преимущественно детской и подростковой) на смеси мата и сленга. Что вы думаете об этом?
— Зачем же в ночном горшке варить суп! Ну, соседу, это еще понятно. Но себе-то зачем?!
— Каким будет христианство в недалёком будущем, с развитием технологий, гаджетов и Интернета?
— "…претерпевший до конца спасется". Евангелие.
— Когда Роскомнадзор блокирует "Телеграм" — это нарушение свободы?
— Я не пользуюсь "кнопками" и другим не советую.
— Россия под санкциями, отношения с США обострены. Гнуть нам свою линию или идти на уступки?
— И продадут последний "адидас",
и очередь застынет позабытая,
застывшая у замолчавших касс,
голодная, убитая.
И кафель будет стынуть и сиять,
и осторожно мы пройдем по краю.
И больше мы не будем убивать,
пускай нас убивают.
Пускай нас рыжими соломенными ковриками
В Китай попросят, выметут из дома
и разноцветными цветными ромбиками
колоть нас будет рыжая солома.
И будут Турции туристы-небоскребы
скрести нас всем своим песком сердитым,
мы им подарим белые настурции,
щетину щек, лицо пропитое.
Мы будем жить, мы будем раздавать,
сиять и стынуть на ветру и вьюге.
Проедем север, на восток опять
Мы повернем и встретимся на юге.
— Как вы относитесь к феминисткам?
— Замысел Божий о человеке — это семья. Семья, как домашняя церковь, где муж — священник (глава), жена — дьякон (помощник), дети — народ Божий. Все остальное мы придумали сами.
— Джигурда и Борецкий собираются снять "Брат-3", нужно ли легендарным фильмам Балабанова такое продолжение?
— Упомянутое произведение я не видел. Но лучше бы снять фильм Брат — forever!
— Можно ли победить коррупцию, или это неизбежное зло, таящееся в самой природе человека?
— "Блаженнее давать, чем брать", — говорит нам апостол Павел. Это должно поселиться в сердце человека. Изменение сердца в эту сторону (т.е. покаяние) — единственный продуктивный путь. Этим и занимается наша Церковь.
С дружеским приветом, Петр Мамонов!
Пётр Николаевич объяснил Лайфу, что его ответы не помогут тем, кто не проснулся, а те, кто уже проснулся, могут спросить у него что-то вполне конкретное или попросить личного совета.
Лайф предлагает проснувшимся читателям прямо в комментариях к этой колонке задать личный вопрос Петру Мамонову, и он постарается ответить в следующей колонке. Просто напишите пару слов о себе и спросите...
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