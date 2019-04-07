Пётр Мамонов стал колумнистом Лайфа. Если ты проснулся, он может дать тебе совет

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Пётр Мамонов стал колумнистом Лайфа. Если ты проснулся, он может дать тебе совет

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Коллаж L!FE. Фото: РИА Новости/Владимир Песня, L!FE/Сергей Мартынов

Пётр Мамонов — актёр, музыкант и поэт — ответит на вопросы в комментариях к этой колонке.

Но первые семь вопросов Петру Николаевичу задал Лайф, и он напечатал ответы на машинке "Ундервуд".

<p>Фото: © L!FE</p>

Все ответы Петра Мамонова Лайф оставляет в авторской орфографии и пунктуации.

— Топ-блогеры русскоязычного "Ютуба" говорят со своей аудиторией (преимущественно детской и подростковой) на смеси мата и сленга. Что вы думаете об этом?

— Зачем же в ночном горшке варить суп! Ну, соседу, это еще понятно. Но себе-то зачем?!

— Каким будет христианство в недалёком будущем, с развитием технологий, гаджетов и Интернета?

— "…претерпевший до конца спасется". Евангелие.

— Когда Роскомнадзор блокирует "Телеграм" — это нарушение свободы?

— Я не пользуюсь "кнопками" и другим не советую.

— Россия под санкциями, отношения с США обострены. Гнуть нам свою линию или идти на уступки?

— И продадут последний "адидас",

и очередь застынет позабытая,

застывшая у замолчавших касс,

голодная, убитая.

И кафель будет стынуть и сиять,

и осторожно мы пройдем по краю.

И больше мы не будем убивать,

пускай нас убивают.

Пускай нас рыжими соломенными ковриками

В Китай попросят, выметут из дома

и разноцветными цветными ромбиками

колоть нас будет рыжая солома.

И будут Турции туристы-небоскребы

скрести нас всем своим песком сердитым,

мы им подарим белые настурции,

щетину щек, лицо пропитое.

Мы будем жить, мы будем раздавать,

сиять и стынуть на ветру и вьюге.

Проедем север, на восток опять

Мы повернем и встретимся на юге.

<p>Фото: © L!FE</p>

— Как вы относитесь к феминисткам?

— Замысел Божий о человеке — это семья. Семья, как домашняя церковь, где муж — священник (глава), жена — дьякон (помощник), дети — народ Божий. Все остальное мы придумали сами.

— Джигурда и Борецкий собираются снять "Брат-3", нужно ли легендарным фильмам Балабанова такое продолжение?

— Упомянутое произведение я не видел. Но лучше бы снять фильм Брат — forever!

— Можно ли победить коррупцию, или это неизбежное зло, таящееся в самой природе человека?

— "Блаженнее давать, чем брать", — говорит нам апостол Павел. Это должно поселиться в сердце человека. Изменение сердца в эту сторону (т.е. покаяние) — единственный продуктивный путь. Этим и занимается наша Церковь.

С дружеским приветом, Петр Мамонов!

Пётр Николаевич объяснил Лайфу, что его ответы не помогут тем, кто не проснулся, а те, кто уже проснулся, могут спросить у него что-то вполне конкретное или попросить личного совета.

Лайф предлагает проснувшимся читателям прямо в комментариях к этой колонке задать личный вопрос Петру Мамонову, и он постарается ответить в следующей колонке. Просто напишите пару слов о себе и спросите...

Автор:
Петр Мамонов
ПМ
Петр Мамонов
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