Фэнтези, ад и супергерои. Самые долгожданные премьеры апреля

Через две недели выходит финальный сезон «Игры престолов», затем «Мстители». Возмужавший Роберт Паттинсон в роли участника опасного эксперимента, третий "Хеллбой" с Миллой Йовович и Эмир Кустурица в российском "Балканском рубеже" — прямое доказательство того, что апрель — один из самых ударных месяцев, богатых на долгожданные премьеры.

"Высшее общество", 11 апреля

Роберт Паттинсон, нежный вампир из "Сумерек", на протяжении нескольких лет сводящий с ума подростков всего мира, замахнулся на более серьёзную роль. Также в главной роли заявлена французская суперзвезда Жюльет Бинош. Сюжет фильма разворачивается в далёком будущем. Группу людей, неугодных обществу, в качестве эксперимента отправили в космос, поближе к чёрной дыре. Участники опасной одиссеи должны продемонстрировать, насколько человек способен к размножению в условиях повышенной радиоактивности. Монте, герой Паттинсона, сознательно отказавшийся от секса, вскоре поймёт, что он не так уж и властен над своей судьбой. Режиссёр фильма Клер Дени успела поработать в компании с такими культовыми постановщиками, как Джим Джармуш, Душан Макавеев, Вим Вендерс, и другими.

"Хеллбой", 11 апреля

Нил Маршалл, постановщик хорроров "Псы-воины" и "Спуск", один из режиссёров "Игры престолов", заменил Гильермо Дель Торо, снявшего две первые части. В этот раз Хеллбой отправляется в Британию, чтобы спасти мир от кровожадной королевы Нимуэ, супруги волшебника Мерлина. В главной роли — Дэвид Харбор, известный по сериалу "Очень странные дела". А его антагонистку сыграла Милла Йовович, в особых представлениях не нуждающаяся. Отметим, что третий "Хеллбой" — перезапуск франшизы, а не логическое завершение трилогии. И если это сказка, то довольно мрачная.

"Игра престолов", 8-й сезон, 14 апреля

Самая ожидаемая премьера этой весны. На протяжении восьми лет зрители всего мира наблюдают за жизнью королевства Вестерос. Число вопросов, возникавших у поклонников сериала по мере проглатывания одного сезона за другим, не убавлялось. На сегодняшний день есть два наиболее волнующих: как победить живых мертвецов под предводительством Короля Ночи и кто займёт Железный трон. Завершать — так с музыкой, поэтому создатели обещают размах, который превзойдёт все предыдущие сезоны. Одна только битва за Винтерфелл снималась почти два месяца, с использованием трёх локаций. И да — может, это не беспрецедентный случай, но телесериал уже живёт самостоятельной от литературного первоисточника жизнью и закончит историю раньше, чем будет дописан цикл "Песен льда и пламени".

"Мстители-4. Финал", 29 апреля

Могло показаться, что после "Войны бесконечности" во вселенной "Мстителей" ничего случиться уже не может. Но сразу же после третьей части создатели франшизы сняли то, что должно стать финальной точкой. Проект создавался в обстановке повышенной секретности — да такой, что даже актёры не знают, чем всё закончится: будет ли повержен Танос, останется ли Вселенной шанс на выживание, уцелеет ли кто из супергероев. Как сценаристам проекта удалось преодолеть точку невозврата и воскресить погибших в третьей части героев, ломать голову осталось недолго.

"Балканский рубеж", с 21 марта

Нельзя не упомянуть о фильме "Балканский рубеж", который продолжает идти в прокате и завершится в апреле. Для России и всего мира это сенсационная премьера, ведь пока никто ещё не решался взяться за тему бомбардировки Югославии войсками НАТО в кино: настолько свежа рана. Двадцатая годовщина трагических событий стала решающим поводом. Сюжет разворачивается на аэродроме Слатина в Косове. Российскому спецназу дано задание защитить аэродром и не сдать его противнику до прихода миротворцев. Поскольку этот объект стратегически важен как для сепаратистов, так и для войск НАТО, русская спецгруппа сражается с силами, превосходящими её количественно. Создателям фильма удалось снять военную драму, где переплетаются события исторического масштаба (историки сравнивают противостояние в Югославии по уровню напряжения отношений России и Запада с Карибским кризисом 1962 года), и историю любви русского спецназовца и сербской медсестры. Эпизодическую роль в фильме Андрея Волгина сыграл Эмир Кустурица.

"Миллиарды", 4-й сезон вышел 18 марта и будет идти весь апрель

В течение апреля выйдут новые эпизоды популярного сериала, рассказывающего о противостоянии воротилы с Уолл-стрит Бобби Аксельрода и прокурора Чака Родса. Первый действует макиавеллиевскими методами и добивается результата, вытягивая финансовую компанию из лап кризиса, случившегося после трагических событий 11 сентября, второй патологически одержим чувством справедливости. Пока Бобби копит миллиарды, Чак собирает на него компромат. Вопрос — кому отдаст предпочтение зритель, ведь оба они персонажи неоднозначные.