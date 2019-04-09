Время "Жуков". Кто виноват в распаде The Beatles?

9 апреля 1970 года в интервью, приуроченном к выходу своей сольной пластинки, Пол Маккартни объявил о распаде знаменитой "Ливерпульской четвёрки".
Он сообщил, что больше не планирует записывать альбомы вместе с музыкантами The Beatles и не будет сотрудничать с Джоном Ленноном.
— Среди причин личные, деловые и музыкальные разногласия, но главное — теперь я в основном получаю радость от жизни в семье, — заявил Маккартни в интервью.
Что оставили после себя The Beatles?
Синдром битломании (Beatlemania)
Фанаты "Битлз" в своей любви доходили до настоящего безумия
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Впервые термин "битломания" использовали в газете The Daily Mirror в репортаже о концерте 15 октября 1963 года в Челтнеме. Тогда музыкантов буквально несли до машины в кольце полицейских из-за образовавшейся давки. Через два дня после концерта газета опубликовала статью, где, говоря о поведении фанаток, журналист впервые использовал термин "битломания".
При виде музыкантов фанаты штурмовали полицейские кордоны, девушки падали в обморок, а потом называли своих детей в честь битлов. Ну и как предел помешательства на почве фанатичной любви — печально известная история убийства Джона Леннона его фанатом.
Рекорды на ТВ
9 февраля 1964 года — первый рекорд "Битлз" на ТВ в США
Фото: ©AP Photo
Первое живое выступление "Битлз" на американском ТВ посмотрело более 73 миллионов телезрителей, что было рекордом для телевидения США в то время.
Спустя три года, 25 июня 1967 года, "Би-би-си" впервые транслировал The Beatles по спутниковому телевидению на весь мир. Тогда телеканал собрал аудиторию порядка 400 миллионов человек.
Yesterday — лучшая песня ХХ века
"Би-би-си" в 1999 году провёл опрос. По его данным, Yesterday стала лучшей песней века
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Yesterday также признали самой исполняемой песней в истории. По данным звукозаписывающей корпорация EMI, только в ХХ веке самую известную песню битлов исполняли более семи миллионов раз.
В Книге рекордов Гиннесса зафиксировано свыше 3000 кавер-версий Yesterday.
Популярнее Иисуса Христа
Леннон сравнил свою группу с мессией, чем очень обидел папу римского
Фото: © Википедия
— Христианство рано или поздно изживет себя, съёжится и исчезнет. Спорить по этому поводу бессмысленно — я прав, и будущее покажет, что я прав. Мы уже сейчас популярнее Иисуса Христа, — заявил Джон Леннон в 1966 году.
Такие смелые сравнения привели к негодованию понтифика и массовым акциям протеста, во время которых сжигали пластинки битлов. Вскоре Леннон принёс извинения тем, чьи чувства были оскорблены его заявлением. Ватикан только в 2010 году простил битлов за дерзкие слова Джона Леннона, сравнившего себя с мессией.
Во всём виновата женщина
Супругу Леннона — Йоко Оно — не раз обвиняли в расколе битлов
Фото: © Википедия
Участников "Битлз" раздражало присутствие Оно в студии, а также её сильное влияние на Джона Леннона, который отдалился от группы в сторону своей новой любви и её авангардного творчества.
В свою очередь, Джон Леннон в одном из интервью говорил: "Кроме того, что Йоко дала мне смелость вырваться из мещанских пут, она дала мне внутреннюю силу внимательно посмотреть на ещё один мой брак с The Beatles, который в конце душил меня сильнее, чем семейная жизнь".
В интервью Guardian в 2012 году Маккартни сказал, что не винит Йоко Оно в распаде легендарного квартета, хотя и признался, что его тоже бесили её наставления музыкантам во время звукозаписи.
К расставанию шли долго
Леннон говорил о желании выйти из группы ещё в 1969-м. Официально группа распалась с выходом сольного альбома Маккартни
Фото: © AP Photo
После распада группы, , он впал в депрессию и стал спиваться. Но это не помешало ему впоследствии заработать целое состояние и попасть в топ самых богатых людей по версии Forbes.
Всего группа выпустила 13 альбомов. Первый — Please, Please Me — в 1963-м и последний — Let It Be — в 1970 году. Последнюю студийную пластинку Let It Be битлы выпустили в мае 1970-го. С названием The Beatles и привычным нам составом группа в итоге просуществовала 10 лет — с 1960 по 1970 год.
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