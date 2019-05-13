Наши в Каннах. Российские премьеры — о фронтовиках, учителе и эмигранте

14 мая стартует 72-й Каннский кинофестиваль. В прошлом году от России участвовало пять картин, в этом году их всего три.

Секция "Особый взгляд": Кантемир Балагов. "Дылда" О двух женщинах-фронтовиках, которые возвращаются в родной Ленинград и пытаются вернуться к нормальной жизни Кадр фильма "Дылда" / КиноПоиск

Историю о том, как сложно избавиться от последствий войны, поставил 27-летний ученик Александра Сокурова, выходец из Кабардино-Балкарии.

Секция Cinefoundation: Олеся Яковлева. "Сложноподчинённое" О молодом учителе, приехавшем в провинцию преподавать. У него нестандартные методы, но он пришёлся по душе местным жителям Постер к фильму "Сложноподчиненное" / КиноПоиск

Cinefoundation — секция для выпускников киношкол и студентов профильных вузов. В разное время в неё попадали Александр Котт, Николай Хомерики и другие.

26-минутный фильм — вторая короткометражка студентки Санкт-Петербургского Института кино и телевидения Олеси Яковлевой. Главную роль исполнил фронтмен группы Shortparis Николай Комягин.

Секция "Двухнедельник режиссёров": Кирилл Михановский. "Дай мне свободу" О русском эмигранте, живущем в Милуоки, который едет на похороны, и не один Кадр фильма "Дай мне свободу" / КиноПоиск

Полнометражному фильму режиссёра Михановского посчастливилось попасть в престижную секцию. В начале года картина была успешно представлена на американском фестивале независимого кино Sundanse. Фильм посвящён одной из извечных русских проблем — эмиграции.

Ещё Андрей Тарковский сказал, что из русских самые никудышные эмигранты. Нерв роуд-муви "Дайте мне свободу" сосредоточен в выборе русского эмигранта, живущего в Милуоки, между работой и родственной солидарностью. Он везёт деда и своих друзей на похороны, рискуя остаться без всего, что так мучительно нажил на чужбине. Главную женскую роль исполнила Дарья Екамасова.

Это достаточно скромный список, но ограничиться им было бы неправильно. Параллельно с фестивалем состоится кинорынок — Marché du Film, и там будет стенд Made in Russia, где российские кинокомпании представят свои новинки в самом широком спектре жанров.

Не стоит забывать, что Канны — в первую очередь крупнейший кинематографический рынок, где продавец находит покупателя, и наоборот.

Компания "Водород" представит новый фильм Фёдора Бондарчука "Повелитель ветра", посвящённый кругосветному полёту Фёдора Конюхова на воздушном шаре.

Также будут представлены ленты "Лёд-2" режиссёра Жоры Крыжовникова и фантастический фильм "Спутник" дебютанта Егора Абраменко.

Алексей Учитель привезёт свой фильм "Цой" и сериал "Коронация". Другие проекты его компании "Рок" — этническая драма "Китобой" и подростковая драма "Битва". Продюсеры едут в том числе и для того, чтобы найти партнёров для съёмок фильма про Дмитрия Шостаковича.

Кинокомпания "Планета Информ" едет на переговоры по поводу нового фильма Владимира Хотиненко "Ленин. Неизбежность". На стенде компания Wizart презентует свою новую 3D анимацию "Гензель и Гретель". Другие мультики, которые тоже попадут в Канны, — "Бука", "Мой друг Панда", "Щелкунчик и волшебная флейта", "Финник".