Жизнь продолжается. Что смотреть после "Игры престолов"

Окончание долгожданного и последнего восьмого сезона саги не за горами. Лайф собрал для вас самые яркие премьеры сериалов, которые помогут киноманам преодолеть постпрестольную зависимость.

"Благие знамения". Дата выхода: 31 мая

Долгожданный мини-сериал по мотивам одноимённого романа, написанного Терри Пратчеттом и Нилом Гейманом.

Джордж Мартин, без которого бы не было "Игры престолов", — большой поклонник Пратчетта. По сюжету ангел Азирафель и демон Кроули сначала подкидывают Антихриста в семью рядового дипломатического работника, а потом в целях спасения человечества от конца света принимают участие в его воспитании, чтобы он не встал ни на сторону добра, ни на сторону зла.

Жанр сериала можно определить как ироническое городское фэнтези, размышление о мрачных вещах с нужной долей гуманизма и светлой грусти. Первые критики романа отмечали очевидную перекличку с фильмом "Омен". "Благие знамения" — настоящий долгострой: в конце 90-х за него брался Терри Гиллиам, а позже режиссёром стал Дуглас Маккиннон ("Шерлок", "Доктор Кто"). В роли демона — Дэвид Теннант, в роли ангела — Майкл Шин.

"Очень странные дела". Дата выхода: 4 июля 2019-го

Про этот популярный сериал можно смело сказать: Show must go on, он не выдохся, не оскудел на новые сюжетные повороты.

Вполне возможно, всё это благодаря кормовой базе шоу. Братья Даффер, запустившие "Очень странные дела", поставили своей целью подпитываться от поп-культуры 80-х. Сериал полон реплик из книг и фильмов Стивена Кинга, Дэвида Линча, Стивена Спилберга, Джорджа Лукаса. За три года существования сериал обрёл миллионы поклонников по всему свету. Обратите внимание на то, что одну из главных ролей исполнила звезда "Битлджюса" Вайнона Райдер.

В новом сезоне братья Даффер обещают больше паранормального, ещё больше отсылок к знаковым фильмам и сериалам, а особый упор будет сделан на сай-фай (научную фантастику. — Прим. Лайфа) от Роберта Земекиса "Назад в будущее".

"Страна Лавкрафта". Премьера пилотной серии: 12 августа

Это экранизация одноимённого романа Мэтта Раффа, проливающего свет на ранее замалчиваемые неприглядные стороны биографии писателя Лавкрафта. Режиссёр — Джей Джей Абрамс, снявший в том числе новые "Звёздные войны" и "Остаться в живых".

Принято, и не без оснований, считать, что вселенная мастера ужасов Лавкрафта — это монстры, Ктулху, различные тёмные божества, прочие сущности, несущие космический ужас. Тем интереснее "Страна Лавкрафта", в которой по соседству с призраками окажутся вполне земные монстры: куклуксклановцы, полицейские-расисты и прочая нечисть. Чернокожий ветеран Корейской войны Аттикус Тёрнер, вернувшись на родину, понимает, что для человека его расы мирная жизнь невыносимее, чем на войне. Он знакомится с Калебом Бретуайтом, представляющимся человеком, желающим помочь. Земные проблемы не решаются, но Аттикус открывает для себя потусторонний мир.

Действие сериала разворачивается в южных штатах Америки со всем их колоритом, а основной актёрский состав — афроамериканцы.

"Острые козырьки", 5-й сезон. Дата выхода: 20 сентября

Продолжение гангстерской саги про элегантных бандитов из Бирмингема со своим кодексом чести. В центре истории — Томас Шелби и его братья.

История стартует с 20-х годов XX века, всё, случающееся с кланом, тесно переплетается с историческими реалиями. В первом сезоне было показано становление клана и противостояние его властям, в том числе самому Уинстону Черчиллю. Второй сезон — о расширении клана. Третий и четвёртый дополняются новыми перипетиями, мы больше узнаём о героях. Таким образом, пятый сезон оказался долгожданным: зритель прикипел к персонажам как к родным.

"Ходячие мертвецы", 10-й сезон. Дата выхода: 14 октября

Немного постапокалипсиса в качестве утешения после закрытия "Игры престолов" не повредит.

Сериал про зомби, снятый по мотивам одноимённых комиксов, расширил наше представление об этом виде нечисти. Ещё в 2014 году продюсер сериала заявил, что у него хватит идей не только на 10-й сезон, но и на 11-й и 12-й.

По сюжету группа выживших из Атланты под предводительством экс-шерифа Рика прорывается через колонны зомби, жаждущих полакомиться свежим мясом и превратить всех в ходячих мертвецов. Но конфликт выходит за рамки противостояния людей и зомби, очень скоро выжившие, потеряв рассудок, начинают бороться друг с другом.

"Сверхъестественное", 15-й сезон. Дата выхода: 18 октября

Заключительный сезон популярного фэнтези-сериала, причудливо стилизованного под вестерн и роуд-муви. Братья Винчестеры бороздят необъятные просторы США в поисках нечисти и паранормальных явлений. Жуткий фольклор и городские страшилки, решённые с типично американским чувством стиля, быстро нашли себе поклонников по всему миру.

Изначально создатели поставили себе цель снимать исключительно о монстрах, используя героев как связующие звенья между жуткими историями, но вскоре это переросло в нечто большее, обрело объём и дополнительные сюжетные линии. В противном случае "Сверхъестественное" не продержалось бы так долго на плаву.

"Ведьмак". Дата выхода: декабрь 2019-го

Адаптация легендарного фэнтези Анджея Сапковского от Netflix при непосредственном участии автора в процессе создания сериала.

В мире "Ведьмака" люди и монстры вынуждены делить жизненное пространство. При всём желании им не всегда удаётся соблюдать паритет. Герарт (его играет Генри Кавилл) — наёмник, борец с опасными монстрами. Он стоит на позиции нейтралитета, стараясь не впутываться в интриги королей или чародеев.

Сверхспособности, помогающие Герарту щёлкать монстров как орешки, не уберегут его от попадания в самый омут противостояния королей и чародеев. Зрителя ждут не менее крутые сюжетные повороты, персонажи, декорации, чем в "Игре престолов". Секс, магия, насилие, чёрный юмор, человеческие подлость и героизм прилагаются.

"Карнивал Роу". Дата выхода: вторая половина 2019-го

О вампирах как аутсайдерах в современном мире нам поведал Тайка Вайтити в "Реальных упырях". Создатели "Карнивал Роу" мыслят глобальнее.

У них вампиры и прочие мистические создания — иммигранты, беженцы из своего неблагополучного мира, в котором идёт война. В сериале они живут бок о бок с людьми, но последние им совсем не рады. Параллельная сюжетная линия — расследование инспектором Райкрофтом Филостратом серии убийств. Если он не отыщет объявившегося "Джека Потрошителя", между людьми и нечистью разразится война.

Действие разворачивается в городке Бюрге, напоминающем викторианский Лондон. Главные роли сыграли Орландо Блум и Кара Делевинь. У истоков "Карнивал Роу" стоял Гильермо Дель Торо, ему на смену пришли режиссёр Трэвис Бичем ("Тихоокеанский рубеж") и Рене Эчеваррия ("Терра Нова").