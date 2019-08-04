В отрыв! Как правильно бежать на концерт и занять лучшие места

В Москве сегодня ожидается выступление Джей Ло, которую ждут тысячи фанатов. На недавнем концерте Rammstein в Лужниках поклонники рок-группы хлынули на танцпол, обгоняя друг друга, перепрыгивая фонтаны и ограждения. Лайф выяснил, как правильно нужно бежать на концерт любимого артиста, чтобы занять лучшие места в зале, и где идеальный обзор и звук на разных концертных площадках.

Когда приходить?

На большие концерты, как выступление Rammstein, "Ленинграда" или Эда Ширана, где собираются более 4000–5000 человек, двери открываются за полтора-два часа до указанного времени на билете. Очередь начинает выстраиваться ещё раньше. Чтобы оказаться в первых рядах танцпола или фан-зоны, лучше приходить часа за три. Стоять в очереди, общаться с другими фанатами, распеваться на любимых треках хором.

За час начинается запуск на концерты, рассчитанные на 1000–3000 зрителей и меньше. Длина очереди, как правило, зависит от возраста слушателей. На модных и молодёжных исполнителей фанаты собираются заранее — некоторые приходят с утра и караулят артиста возле главного или служебного входа. Но активно зрители подтягиваются ближе ко времени, указанному на билетах. Поэтому, чтобы оказаться в первых рядах у сцены, организаторы рекомендуют приходить минимум за час-полтора до старта мероприятия. А потом бежать к кумиру.

Как бежать на концерт?

После разминки Пока стоите в очереди, поприседайте, попрыгайте, сделайте несколько наклонов

Если вы не профессиональный легкоатлет, то перед забегом к сцене лучше размяться, чтобы не потянуть мышцы и не подвернуть стопу. Но не размахивайте во время разминки руками и ногами — вы можете нанести увечья рядом стоящим людям.

Правильный старт При низком старте вас могут затоптать. Начинайте бег с высокого старта

Корпус немного наклонён по ходу движения. Одна рука чуть вытянута вперёд, в ней будет билет на концерт. Та нога, с которой вы, как правило, начинаете движение, у большинства людей — правая, чуть согнута. Она позволит сделать первый, самый главный толчок.

Техничность Наклон корпуса вперёд, частые небольшие шаги

Оттолкнулись опорной ногой, продолжаем сохранять небольшой наклон корпуса. Лучше бежать не большими шагами, а маленькими и частыми, так скорость бега будет выше. Если потренироваться в течение четырёх-пяти недель до концерта, то можно развить скорость до 20 км/ч на короткой дистанции и обогнать всех на пути к сцене. Без тренировок ускориться вы сможете только до 10–12 км/ч.

Питание Не объедайтесь тяжёлой пищей перед концертом, но не забудьте перекусить

Ожидание в очереди, забег до танцпола и время концерта — в сумме займут несколько часов. Диетологи рекомендуют за час до мероприятия плотно поесть, желательно пищу с высоким содержанием белка. Если проголодаетесь, можно перекусить чем-то углеводным — бананом или горьким шоколадом.

Одежда Только удобная обувь и свободная одежда

Стоять несколько часов на каблуках или в новых ботинках, которые жмут, невыносимо. Лучше для концерта выбрать мягкие кроссовки и удобную одежду, не стесняющую движения, в которой можно танцевать и отрываться.

Куда бежать?

Если у вас билеты на танцпол или фан-зону, идеальное место — возле сцены, это может быть небезопасно. В центре зала обычно начинаются дикие танцы, слем и толкучка. На выступлении Little Big на Ural Music Night в Екатеринбурге девушка сломала ногу в толпе. Её выносили на руках, а затем увезли на скорой. Если хочется залезть в слем и рискнуть своим здоровьем, можно не торопиться с бегом и не стоять в очередях — в центр безумного отрыва пустят всех и всегда.

Но лучший звук и обзор всего концертного шоу — дальше от сцены. Если есть возможность занять места на трибунах, но не сбоку, а напротив сцены, лучше оказаться там. Никто не станет топтаться по вашим ногам, кричать в уши и (самое ужасное) снимать весь концерт на свой телефон прямо перед вашим носом.

В залах, где нет танцпола, а есть сидячие места, организаторы концертов рекомендуют выбирать сидения в партере дальше пятого ряда. Идеальная акустика, хороший обзор сцены, и при этом артисты почти рядом.

Чтобы не испортить впечатление от концерта, нужно заранее позаботиться о своём месте на танцполе или в зрительном зале, размяться, поесть, надеть удобную одежду и отрываться под любимую музыку. Главное — чтобы музыка была хорошей.