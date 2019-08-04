Аль Пачино следит за Де Ниро. О чём будет фильм "Ирландец"

Новый фильм Мартина Скорсезе "Ирландец" появится в кинотеатрах уже этой осенью. Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши и Харви Кейтель помолодеют на 30 лет и покажут американских гангстеров 50-х годов.

27 сентября на Нью-йоркском кинофестивале первым фильмом будет показан долгожданный "Ирландец" Мартина Скорсезе. Бюджет картины — 125 миллионов долларов. И это очень большие деньги: свой предыдущий фильм "Молчание" Скорсезе снял на 46 миллионов долларов, и в мировом прокате картина провалилась, собрав чуть больше 31 миллиона. Поэтому компания Paramount продала свои права на "Ирландца" Netflix в 2017 году. За то, чтобы в одной картине Мартина Скорсезе встретились Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши, компания Netflix заплатила $105 миллионов.

Сюжет фильма основан на произведении Чарльза Брандта "Я слышал, ты красишь дома" — это выражение на языке мафии означает "Я знаю, ты умеешь убивать людей". Писатель лично был знаком с тем, чью исповедь он написал — с американским киллером Фрэнком Шираном по прозвищу Ирландец, которого в фильме сыграет Роберт Де Ниро. Босс профсоюза Джимми Хофф в исполнении Аль Пачино исчез при странных обстоятельствах после того, как раскрыл 25 преступлений Ирландца. Джо Пеши играет босса мафии Рассела Буфалино, а Харви Кейтель — его ближайшего друга, мафиози Анжело Бруно.

Уважаемые актёры с помощью компьютерной графики получат омоложение на 30 лет. Именно из-за этой сложной технологии фильм снимался в течение двух лет и стоит таких больших денег. Когда об омоложении узнали американские кинокритики, их мнения разделились. К примеру, сценарист Джоанна Хогг выразила опасение, что графическая молодость актёров не позволит передать всё их мастерство. Но близкий друг Скорсезе, директор Нью-йоркского кинофестиваля Кент Джонс заявил, что фильм его потряс настолько, что после финальных титров он захотел пересмотреть его снова.