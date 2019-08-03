ВДНХ — это вдохновение. Выставочный центр отмечает юбилей

1 августа 1939 года была основана Выставка достижений народного хозяйства. За 80 лет ВДНХ превратилась в символ эпохи и одно из самых популярных мест в Москве. Сюда приходят подышать свежим воздухом, насладиться неповторимой красотой архитектуры павильонов и неспешными прогулками. ВДНХ умеет вдохновлять. Лайф собрал лучшие фотографии Выставочного центра — прошлого и настоящего.

До 1959 года ВДНХ называлась ВСХВ — Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой. За право участвовать в выставке бились миллионы сельских тружеников. Демонстрировать свою продукцию здесь считалось очень престижным. Во времена СССР выставка состояла из 52 павильонов из самых разных областей и регионов Союза. Прогулку по аллеям ВДНХ сравнивали с прогулкой по всей стране.

Сегодня ВДНХ — это 325 гектаров земли и 49 объектов культурного наследия, среди которых монумент "Рабочий и колхозница", фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", павильоны и выставочные центры. За год на ВДНХ приходят 30 миллионов человек. Это культурный и научный центр столицы, который динамично развивается и совершенствуется из года в год.