Вампир, коммунист и палач. Бела Лугоши покорил Голливуд в образе Дракулы

Почему сексуально озабоченному венгру, который играл вампира без грима, после смерти хотели забить кол в грудь.

20 октября 1882 года родился Бела Лугоши, всемирно известный исполнитель роли Дракулы, который настолько вжился в роль, что к концу жизни окончательно сошёл с ума. Он прославился фильмами "Человек-волк", "Белый зомби", экранизациями Эдгара По "Убийство на улице Морг" и "Ворон", "Сын Франкенштейна", драмой "Бесшумная команда". Каждый, кто снимал хорроры в то время, хотел видеть его в своём фильме.

Его жизнь была наполнена сексуальными скандалами, взлётами и провалами в кинематографе, а затем о нём стали забывать. Интерес к нему возродился только в 70-е годы, когда возникла субкультура готов.

Родился на родине Дракулы Бела Лугоши появился на свет в Трансильвании — там же, где за 449 лет до него родился Влад Цепеш, известный как вампир Дракула Фото © John Kobal Foundation / Getty Images

В Первую мировую служил палачом Так говорил сам Бела в многочисленных интервью, утверждая, что ему нравилось мучить людей Фото © John Springer Collection / CORBIS / Corbis via Getty Images

Вампир и коммунист Роль вампира впервые досталась на родине. Но из-за того, что он вступил в ряды коммунистов, ему пришлось бежать из страны Фото © Universal / Getty Images

Работал шахтёром Эмигрировав в США, Бела не гнушался чёрной работы и год проработал в шахте. В свободное время обивал пороги студий Фото © Getty Images

Согласился на пощёчины ради карьеры актёра Бела так хотел в кино, что согласился на роль в массовке фильма "Тот, кто получает пощёчины" Фото © John Springer Collection / CORBIS / Corbis via Getty Images

Слава и деньги свалились на него спустя шесть лет работы на задворках Голливуда Фильм Тода Браунинга "Дракула" сделал его всемирно известным Фото © George Rinhart / Corbis via Getty Images

Голые женщины залезали к нему в окно Дракула притягивал симпатичных искательниц приключений, и они любым способом пытались привлечь его внимание. Он был женат пять раз Фото © Hulton Archive / Getty Images

Видимо, он притягивал определённый тип женщин, потому что добропорядочные домохозяйки шарахались на улицах от актёра, для них он был фриком, от которого хорошего не жди. Природа будто бы сама позаботилась о создании образа — Беле даже не нужен был грим, так устрашающе он выглядел. Американцев притягивала и отталкивала не только его внешность, но и его акцент, точнее то, как он коверкал их родной язык.

Так и не выучил английский В кадре Бела произносил английские слова и не понимал, о чём говорит. Продюсеры считали это "фишкой" Фото © Getty Images

Лишь спустя семь лет кинодеятелям Голливуда это надоело, хотя они сами виноваты в том, что он замкнулся в роли косноязычных злодеев и вампиров. Сам Бела Лугоши настолько слился с образом Дракулы, что лишился рассудка и подсел на наркотики.

Спал в гробу Любил эпатировать. Несколько раз Бела Лугоши давал интервью, не вылезая из гроба.Он утверждал, что это его любимое ложе Фото © Wikipedia

Служил Дракулой на фронте Второй мировой Как у нас Шульженко и Утёсов пели на войне для солдат, так и Бела Лугоши скрашивал боевые будни, напоминая о мирных временах Фото © Silver Screen Collection / Getty Images

В 50-е годы старые ужастики вышли из моды, Бела Лугоши больше подходил для роли музейного экспоната, чем кинозвезды. Вернул его в строй режиссёр Эд Вуд, признанный худшим в истории. Он снял Белу в фильмах "Глен и Гленда", "Невеста монстра" и начал съёмки фильма "План 9 из открытого космоса", на которых легендарный Дракула умер от сердечного приступа в возрасте 73 лет.

На похоронах ему хотели забить кол в грудь Актёр Винсент Прайс в шутку предложил так сделать, чтобы мертвец не восстал из могилы и не принялся пить кровь простых смертных Фото © Getty Images

Легендарному актёру отдали дань уважения и похоронили его в том самом плаще, в котором он сыграл в своё время графа Дракулу.