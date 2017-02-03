Чем занимается Джордж Мартин вместо создания продолжения "Игры престолов"

Обстоятельность Джорджа Мартина уже стала поводом для многочисленных мемов. Недавно писатель осторожно намекнул, что шестая книга его фэнтезийного цикла "Ветра зимы" может выйти в этом году. С момента выхода предыдущего романа прошло уже почти шесть лет. Лайф разбирается, чем Мартин занимался все эти годы.

Первые три книги цикла ("Игра престолов", "Битва королей", "Буря мечей") выходили стабильно с паузой в два года — с 1996-го по 2000-й. Фанаты с нетерпением ждали появления следующей книги. Однако у Мартина были другие планы: он решил разбить четвёртую книгу на две, раскидав персонажей-рассказчиков по двум томам. Сводить все события по времени, одновременно воссоздавая их сразу на нескольких континентах, оказалось слишком масштабной задачей. В итоге "Пир стервятников" вышел через пять лет, а "Танец с драконами" — через шесть после него. Особенно не повезло поклонникам героев, чьи линии были перенесены в "Танец с драконами", — судьба Дейенерис Таргариен и Тириона Ланнистера была для них загадкой вплоть до 2011 года.

В этот год на канале НВО состоялась премьера "Игры престолов" — сериала, названного по первой книге цикла. За пять лет существования шоу не только перенесло на экран события всех романов, но и ушло вперёд — шестой сезон частично основан на черновиках Мартина. Тем временем писатель не опасается, что сериал выдаст все секреты грядущих книг. Ранее он подчёркивал, что, несмотря на единый финал, пути у "Игры престолов" и "Песни Льда и Пламени" будут разные.

Песня дуэта Paul and Storm под названием "Пиши, как ветер".

2011 год

В июле на прилавках книжных магазинов появляется "Танец с драконами". Роман моментально становится бестселлером. В следующем году его номинируют на литературную премию "Хьюго". Она стала для Мартина примерно тем же, что и "Оскар" для Ди Каприо, — все книги цикла получали номинацию, но оставались без статуэтки. Не повезло ему и в этот раз: призёром стал роман Джо Уолтона "Среди других".

До конца года Мартин даёт интервью и разъезжает по конвентам. В целом год прошёл для писателя благополучно: Мартин женился на Пэрис Макбрайд, с которой прожил вместе 30 лет, справился с уросепсисом (когда писатель попал в больницу, фанатов чуть инфаркт не хватил) и поучаствовал в запуске сериала, которому было суждено стать самым популярным шоу современности. В августе на фестивале Worldcon Мартин зачитывает первую главу из "Ветров зимы", а в декабре публикует следующую. Начать работу над романом Мартин обещает в начале 2012 года.

С этого года на его плечи ложится дополнительная ответственность. Он начинает писать сценарий к одной из серий каждого сезона. В первом сезоне Мартин ответственен за восьмой эпизод — "Острый конец". У фанатов в свою очередь появляется новая головная боль — они начинают высматривать в сериях Мартина намёки на будущее книжной саги.

2012 год

На кинофестивале в Торонто Мартин отчитался перед читателями о готовности "Ветров зимы". Примерный объём книги он оценил в полторы тысячи страниц. Кроме того, писатель заявил, что планирует закончить последнюю книгу цикла к 2020 году. Сейчас эти планы выглядят слишком оптимистичными.

Его снова закручивает череда поездок — MisCon в Мизуле, Comic Con в Сиэтле, Worldcon в Чикаго. Со встреч с фанатами и автограф-сессий просачиваются мелкие подробности о работе над книгой. Прогресса почти никакого, однако писатель радостно отчитывается о работе над другими проектами. Мартин трудится над четвёртой повестью-приквелом к "Игре престолов", которая должна войти в антологию "Опасные женщины", монументальным справочником "Мир Песни Льда и Пламени", сборником карт "Земли Льда и Пламени" и антологиями "Дикие карты", "По этим странным улицам", "Старый Марс" и "Старая Венера". Во всех случаях, за исключением первого, он выступает в качестве редактора.

Не стоит забывать, что на нём всё ещё висят сценарии к сериалу: в 2012 году он работает над седьмой серией третьего сезона "Медведь и прекрасная дева". Кроме того, он пристально следит за работой над новым сезоном — смотрит видео с прослушиваний и поддерживает контакт с шоураннерами Дэвидом Бенниоффом и Дэном Уайссом.

Ответ Мартина на призыв "писать, как ветер".

2013 год

Вместо обещанной для "Опасных женщин" повести во вселенной "Песни Льда и Пламени" Мартин пишет другую — "Принцесса и королева". Новая повесть о Дунке и Эгге (права на экранизацию серии были недавно приобретены НВО) откладывается на неопределённый срок. Тем временем Мартин подписывает контракт на участие в трёх новых проектах канала НВО. Кроме того, он сдаёт в издательство очередную антологию под названием "Разбойники", а затем и сборник "Старая Венера".

Также в Сети появляется информация о прогрессе в работе над "Ветрами зимы". Закончена якобы только четверть романа, что, однако, не мешает Мартину называть в качестве предварительной даты выхода книги конец 2014 года. Тем не менее фанаты не отчаиваются: писатель продолжает зачитывать на конвентах главы из романа. Прогноз, опять же, не очень оптимистичный. На позитивный лад настраивают разве что успехи Мартина в реализации других проектов. Он продолжает работать над новым томом "Диких карт" и справочником "Мир Песни Льда и Пламени".

Однако главное свершение Мартина в 2013-м никак не связано с творчеством: он покупает старый кинотеатр "Жан Кокто" в Санта-Фе, где он живёт с 1979 года. Кинозал на сотню мест пришёл в запустении в 2006 году, и писатель решает его возродить.

2014 год

К 2014 году Мартин полностью отказывается от заявлений по срокам. В январе в Сеть попадает информация о том, что британский издатель не ждёт книгу раньше 2015 года. Зато писатель одарил необычными призами спонсоров питомника Wild Spirit Wolf, пообещав "убить" их в своей новой книге (главное, чтобы они дожили до неё). На торжественной церемонии передачи средств питомнику Мартин заявил, что он "глубоко в процессе написания".

Но есть и хорошие новости: писатель завершает работу над монументальной энциклопедией "Мир Песни Льда и Пламени", написанной в соавторстве с Элио Гарсией и Линдой Антонссон — самыми преданными фанатами писателя.

2015 год

Кажется, в этом году Мартин наконец-то всерьёз берётся за "Ветра зимы". Он отказывается от поездки на Comic Con и перестаёт работать над сценариями для сериала. Но радоваться рано: Мартин всё равно посещает несколько конвентов, отправляется в европейское турне и даже находит время, чтобы сыграть самого себя в сериале "Нация Z".

2016 год

68-летний писатель поквитался почти со всеми сторонними проектами и вроде как должен был полностью сконцентрироваться на книге, однако его не на шутку захватила президентская гонка. Писатель активно агитировал против Дональда Трампа в соцсетях и потратил немало времени на анализ предвыборных дебатов. О сроках выхода книги по-прежнему нет точных данных, однако писатель всё же рассчитывает выпустить её в этом году.

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В 2009 году автор "Американских богов" и "Коралины" Нил Гейман очень метко ответил фанатам, которые требуют от Мартина поскорее выпустить продолжение цикла. Его слова актуальны и сегодня: