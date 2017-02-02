О любви Джона Леннона и Йоко Оно снимут фильм

Об этом The Hollywood Reporter рассказал продюсер Майкл Де Лука, который взялся за работу над картиной.

Американский продюсер Майкл Де Лука, участвовавший в создании фильмов "Социальная сеть" и "Человек, который изменил всё", работает с вдовой основателя группы Beatles Джона Леннона, Йоко Оно, над фильмом об истории любви звёздной пары. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

— История сфокусируется на живых и актуальных темах любви, мужества и активизма в США — с целью вдохновить современную молодёжь отстаивать и иметь чёткое представление о мире, который они хотят, — цитирует издание слова Де Луки.

По данный THR, сценарий к фильму пишет Энтони Маккартен, известный по работе над кинокартиной "Вселенная Стивена Хокинга" о жизни британского учёного физика.