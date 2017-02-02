В Красноярске вместо сурка наступление весны предскажет лиса

В зоопарке "Роев ручей" есть и сурки, но из-за сибирских холодов они будут спать до середины весны.

В красноярском зоопарке "Роев ручей" День сурка будут отмечать необычно. По сложившейся в США и Канаде традиции сурки должны предсказать, как скоро придёт весна и наступит тепло.

Если сурок выскочит из норы и, испугавшись своей тени, убежит обратно, то тёплая весенняя погода наступит ещё нескоро.

А если сурок будет спокойно гулять по улице, то тепло скоро придёт.

Впрочем, для российских реалий этот праздник едва ли подходит. Почти во всех зоопарках сурки в феврале ещё спят, и, конечно, сотрудники не собираются их будить зимой. А в Красноярске сурки могут спать до апреля или даже мая.

Тем не менее праздник всё равно решили отмечать. А предсказывать наступление тёплых деньков будет лиса по кличке Весна.

— По странному стечению обстоятельств, Весна — это снежная лисица, в природе таких белых лис не существует, они были выведены искусственно. А своё имя она получила за чудные пятнышки на носу, очень похожие на веснушки, и потому что родилась весной, в конце марта, — отметили сотрудники зоопарка.

Ну, а предсказывать наступление весны лисица будет тоже необычным способом. Ей предложат два совершенно одинаковых продуктовых набора. Но на одном будет подпись "Ранняя весна", а на другом — "Поздняя весна".