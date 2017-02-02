Режиссёр "Прибытия" снимет новую "Дюну"

Режиссёр Дени Вильнёв согласился возглавить съёмки нового фильма по фантастическому роману Фрэнка Герберта "Дюна". Об этом у себя в "твиттере" сообщил сын автора романа Брайан.

Сюжет "Дюны" происходит в далёком будущем, где несколько родовых кланов сражаются за контроль над планетой Арракис, также известной как Дюна. Опасный пустынный мир, населённый гигантскими червями и местными жителями-фременами, является единственным в Галактике источником бесценного ресурса под названием "спайс", который требуется для космической навигации и от которого напрямую зависит вся космическая экономика и политика.

Главный герой романа — сын дома Артейдесов по имени Пол в начале романа прибывает с семьёй на Арракис. Семья Атрейдесов становится заложницей интриг императорского двора и их вечных противников — дома Харконненов. После покушения на его семью Пол вместе с матерью находит прибежище у фременов, впоследствии становясь их мессией Муад'дибом и начиная готовить ответный удар против захвативших Арракис Харконненов.

У романа Герберта было несколько экранизаций. Сначала к проекту в 70-х приступил эксцентричный европейский режиссёр Алехандро Йодоровски, но его версия выходила за рамки любых бюджетов и производственных мощностей — ни одна студия не смогла бы снять даже вступительную сцену. Почти через сорок лет после неудачной попытки перенести Арракис на экран по мотивам истории создания чрезмерно амбициозного фильма была снята документальная лента "Дюна Йодоровского". Картина была номинирована на "Золотую камеру" (награду за лучший режиссёрский дебют) на Каннском кинофестивале.

В 1984 году Дэвид Линч снял свою версию романа, ставшую впоследствии культовой. В 2000 и 2003 годах канал Sci Fi перенёс книги из серии "Дюна" на телеэкраны в двух сериалах — "Дюна Фрэнка Герберта" и "Дети Дюны".

Предыдущий фильм Вильнёва — фантастическая драма "Прибытие". Она номинирована на "Оскар" в 8 номинациях, включая "Лучший фильм". Сколько номинаций фильма про вторжение инопланетян превратятся в статуэтки, можно будет узнать в ночь с 26 на 27 февраля.

Сейчас Вильнёв работает над съёмками продолжения "Бегущего по лезвию" Ридли Скотта под называнием "Бегущий по лезвию 2049". Сиквел, выходящий спустя тридцать пять лет после оригинального фильма, продолжит историю героя Харрисона Форда — охотника за беглыми андроидами-репликантами по имени Рик Декард. В фильме также примут участие Райан Гослинг и Джаред Лето.

Дата премьеры новой версии "Дюны", как и другие детали постановки, пока неизвестна.