Новый состав ансамбля Александрова выступит в Кремле 23 февраля

23 февраля Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова выступит в Кремле новым составом, сказал РИА "Новости" начальник отдела военно-музейной работы Главного управления Министерства обороны по работе с личным составом полковник Сергей Масютенко. Концерт будет посвящён Дню защитника Отечества.

Сейчас проводится кастинг певческого состава и хореографической труппы. Принимаются все возможные меры для того, чтобы ансамбль 23 февраля на концерте, посвящённом Дню защитника Отечества, выступил в новом составе, Сергей Масютенко

По его словам, на данный момент отобрано более 50 певцов, но их кандидатуры пока официально не утверждены.

Напомним, 25 декабря спустя несколько минут после взлёта самолёт Минобороны РФ упал в Чёрное море. На борту находилось 92 человека: члены экипажа, военнослужащие, артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Они направлялись на российскую авиабазу Хмеймим для новогоднего концерта для российских военнослужащих.