Сценарист "Шерлока" был готов к критике последних серий

Английский сценарист и актёр Марк Гэтисс рассказал в интервью The Guardian, что критика в адрес четвёртого сезона "Шерлока" была неизбежна. Гэтисс, продюсер, автор сценария сериала и исполнитель роли Майкрофта Холмса, объяснил, что популярные телевизионные шоу часто сталкиваются с негативной реакцией зрителей.

Во время работы над четвёртым сезоном у сценаристов была идея назвать один из эпизодов Backlash ("Негативная реакция"). В качестве примера реакции зрителей Гэтисс привёл третий сезон комедийного шоу "Лига джентльменов", который когда-то вызвал у зрителей шквал негативной критики, однако сейчас считается современной телеклассикой.

Последнюю серию четвёртого сезона в России посмотрело 13,7 процента зрителей. Это рекордно низкие цифры для сериала — специальный эпизод "Безобразная невеста", вышедший 1 января 2016 года, смотрели 24,7 процента из тех, у кого в этот момент был включён телевизор.

Сериал "Шерлок" выходил на канале BBC One начиная с июля 2010 года. Главные роли в шоу исполнили Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман. На данный момент сериал считается завершённым, но создатели уже намекнули в нескольких интервью на то, что продолжат сериал в случае, если у них появятся новые идеи.