Мэттью Макконахи поддержал Трампа и призвал Голливуд принять нового президента

Звезда фильмов "Интерстеллар", "Далласский клуб покупателей" актёр Мэттью Макконахи в интервью телеканалу ВВС заявил, что необходимо принять нового президента США Дональда Трампа. Хотя актёр и отметил, что согласен далеко не со всеми его действиями.
У нас нет другого выбора. Он наш президент. После инаугурации всё стало происходить динамично, начались распри. Но пришло время смириться с тем, что он наш президент, и быть конструктивными по отношению к нему следующие четыре года,
Мэттью Макконахи.
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