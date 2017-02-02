Советник президента по культуре выступил против слияния РГБ и РНБ

Главные библиотеки страны, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, предложило объединить Минкультуры.

Советник президента по культуре Владимир Толстой выступил против слияния двух крупнейших российских библиотек — Российской государственной библиотеки, расположенной в Москве, и Российской национальной библиотеки, которая находится в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС.

Я категорически против. Надеюсь, что это не состоится, не вижу ни одного плюса — вижу одни минусы, Владимир Толстой

Также Толстой отметил, что в настоящее время создаётся рабочая группа по слиянию библиотек.

— Группа создаётся. Если меня пригласят работать в этой группе, я, безусловно, буду придерживаться своей позиции, — подчеркнул советник президента.

В конце 2016 года министр культуры Владимир Мединский обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с предложением объединить две крупнейшие библиотеки России. Ранее, 28 января прошлого года, Минкультуры назначило гендиректора РГБ также и главой РНБ.

Многие библиотекари высказались категорически против такого слияния. 15 января был опубликован текст открытого письма библиотечного сообщества президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предотвратить объединение библиотек.