Режиссёр Учитель подаст заявление в Генпрокуратуру против Поклонской

Также он направит ещё одно заявление, которое будет касаться людей, рассылающих в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката его фильма "Матильда".

Режиссёр Алексей Учитель подаст в Генеральную прокуратуру два заявления, касающиеся депутата Госдумы Натальи Поклонской и представителей общественных организаций, выступающих с критикой в адрес его фильма "Матильда" (картина выйдет в прокат 25 октября 2017 года). Об этом режиссёр сообщил ТАСС.

Готовим юридический ответ Поклонской и общественникам. В ближайшее время мы направим два заявления в Генпрокуратуру — одно будет касаться лично Поклонской, второе — людей, рассылающих в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката моего фильма Алексей Учитель.

Ранее бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская попросила Госдуму проверить фильм "Матильда", в котором рассказывают о романе императора Николая и балерины Матильды Кшесинской. Депутат нижней палаты парламента также заявила, что намерена подать в суд на создателей "Матильды" для защиты чести императора Николая II.