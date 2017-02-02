Музей "Гараж" открыл собственное арт-туристическое агентство

Сегодня, 2 февраля, был представлен сайт нового арт-туристического агентства "Гараж", его слоган — "Страна, которую вы не видели".

Как пишут организаторы, "арт-турагентство "Гараж" — команда опытных профессионалов в сфере искусства и путешествий. Наша миссия — показать Россию с новых ракурсов. Специалисты агентства, имеющие налаженные связи во всех регионах страны, гарантируют: современное искусство — не только столичное явление. Мы покажем вам многообразие практик российских художников и познакомим с локальными арт-сценами".

Пользователи получат возможность первыми купить тур, начиная с 10 марта 2017 года — забронировать его можно, подписавшись на рассылку. Никакой дополнительной информации организаторы не предоставляют. Вероятно, эта акция связана с открытием первой Триеннале российского современного искусства 10 марта.