Фанаты обещают сжечь книги о Гарри Поттере из-за антитрамповской позиции Роулинг

Поклонники серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере пообещали писательнице Джоан Роулинг сжечь свои коллекции книг автора в связи с её антитрамповской позицией. Об этом сообщает Telegraph.

В ответ автор обвинила читателей в том, что они не умеют думать:

— Да, ты можешь привести читателя к книге о восхождении и падении автократа, но не можешь заставить его думать, — заявила она.

Кроме того, фанаты отреагировали на её негативные высказывания о вице-президенте США Майке Пенсе. Когда один из читателей сказал, что сожжёт все её книги и фильмы, Роулинг иронично предложила помочь:

— Что ж, дым от DVD может быть токсичен. К тому же ваши деньги уже у меня. Так что могу предложить вам зажигалку.

В 2016 году вышла последняя часть книжной серии о Гарри Поттере. Это пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя".