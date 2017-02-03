Depeche Mode опубликовала первый сингл с нового альбома

Группа Depeche Mode обнародовала новую песню под названием Where's the Revolution — первый сингл с нового альбома Spirit.

Песня посвящена сложной политической ситуации в мире и критикует отношения власти и народа. Несмотря на это, в одном из последних интервью солист группы Дэйв Гаан объяснил, что не считает альбом политическим, а посвятил его человечности и её месту в этом мире.

Spirit станет четырнадцатым альбомом группы. Его выход назначен на 17 марта. Сразу после релиза новой пластинки Depeche Mode отправится в турне. В рамках тура Global Spirit Tour коллектив выступит в Санкт-Петербурге 13 июля и в Москве 15 июля.