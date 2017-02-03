Джорджу Клуни вручат почётную премию "Сезар" за вклад в кинематограф

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Джорджу Клуни вручат почётную премию "Сезар" за вклад в кинематограф

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Фото: © AFP/EAST NEWS

Известному актёру, режиссёру и продюсеру Джорджу Клуни вручат почётную премию "Сезар" за выдающийся вклад в кинематограф, передаёт агентство AFP.

Церемония вручения премии состоится 24 февраля в парижском концертном зале "Плейель". Награда присуждается в 30 номинациях, в том числе лучший фильм, лучший режиссёр, лучший сценарий, лучшие мужская и женская роли, роли второго плана.

Джордж Клуни за свои роли в кино, а также режиссёрские работы неоднократно становился обладателем главных кинонаград, в том числе "Оскара" и "Золотого глобуса". Однако премии "Сезар" в его коллекции нет.

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