Джорджу Клуни вручат почётную премию "Сезар" за вклад в кинематограф

Известному актёру, режиссёру и продюсеру Джорджу Клуни вручат почётную премию "Сезар" за выдающийся вклад в кинематограф, передаёт агентство AFP.

Церемония вручения премии состоится 24 февраля в парижском концертном зале "Плейель". Награда присуждается в 30 номинациях, в том числе лучший фильм, лучший режиссёр, лучший сценарий, лучшие мужская и женская роли, роли второго плана.

Джордж Клуни за свои роли в кино, а также режиссёрские работы неоднократно становился обладателем главных кинонаград, в том числе "Оскара" и "Золотого глобуса". Однако премии "Сезар" в его коллекции нет.