Канал HBO выпустит фильм о съёмках "Крёстного отца"

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Канал HBO выпустит фильм о съёмках "Крёстного отца"

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Фото: © kinopoisk.ru

Канал, подаривший миру "Игру престолов" и "Клан Сопрано", выпустит художественный фильм о съёмках первой части культовой мафиозной трилогии "Крёстный отец".

Как сообщает Variety, в основу фильма ляжет сценарий Эндрю Фэррота, который в 2015 году вошёл в "чёрный список" лучших непродюсированных сценариев. Картина расскажет обо всех этапах создания "Крёстного отца", включая консультации с реальными представителями нью-йоркской мафии. 

Снятый по мотивам одноимённого романа Марио Пьюзо "Крёстный отец" вышел в 1972 году и завоевал три "Оскара", включая награду за лучший фильм. Главные роли в фильме сыграли Марлон Брандо, Аль Пачино и Роберт Дювалл.

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