Старейшая актриса России Зоя Булгакова умерла на 103-м году жизни

Заслуженная артистка РСФСР Зоя Булгакова умерла в Новосибирске 3 февраля в возрасте 102 лет, сообщает молодёжный театр "Глобус". Она являлась старейшей актрисой России. Прощание с артисткой состоится 6 февраля в Новосибирске в Доме актёра.

В театре "Глобус" Булгакова играла с 1930 года. Одной из самых известных ролей Зои Булгаковой стала Королева в спектакле "Двенадцать месяцев", поставленном в московском ТЮЗе. Автор пьесы Самуил Маршак был так впечатлён игрой актрисы, что специально для неё дописал одну из сцен спектакля.

В 1945 году Зое Булгаковой присвоили звание "Заслуженная артистка РСФСР". Актриса была награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." и медалью "Ветеран труда".