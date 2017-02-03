История 102-летней актрисы, до 46 лет игравшей роли детей в ТЮЗе

3 февраля в Новосибирске ушла из жизни старейшая актриса России Зоя Булгакова. Ей было 102 года. Лайф рассказывает о её необычной судьбе.

В 1930 году на вступительный экзамен в студию при только открывшемся в Новосибирске Театре юных зрителей пришла невысокая 16-летняя девочка Зоя Булгакова. На тот момент группа студентов уже была сформирована, но ей всё равно решили дать шанс: руководители театра поняли, что Зоя, отличавшаяся от других своим маленьким ростом, сможет успешно играть в спектаклях роли детей. Правда, сама юная актриса тогда об их планах не догадывалась.

Дочь извозчика и швеи

Зоя Булгакова родилась в 1914 году в Ново-Николаевске (так до 1925 года назывался Новосибирск). Она росла в большой семье: у неё было два брата и две сестры. Её родители не получили полноценного образования и даже не умели как следует писать. Отец работал извозчиком, а мать шила, также вся семья занималась сельским хозяйством.

Я в нашем доме никогда не слышала не только бранных слов, но даже просто грубых, не видела скандалов. Родители были людьми верующими, православными, поэтому с церковью у меня связано немало воспоминаний, Зоя Булгакова.

Старший брат Зои Николай был артистом и сделал небольшой домашний театр. Причём на спектакли приглашали даже детишек, живущих на соседних улицах, которым раздавали бесплатные билеты.

— Он так любил театр, что решил дома устраивать представления. Для этого он с другими молодыми людьми переоборудовал наш просторный амбар: они построили в нём сцену, поставили скамейки, даже суфлёрскую будку сделали! Всё как полагается, — вспоминала Зоя Булгакова. — В день спектакля, который назывался "На пороге к делу", он оделся в отцовский фрак с бабочкой — такой франт, прямо описать невозможно! На спектакль собралось много народу, а меня, к моему великому огорчению, не пустили. Теперь-то я понимаю почему: я смешливая была до невозможности, чуть что — умираю со смеху, в общем, совсем не умела себя вести. Вот брат и запер двери перед моим носом.

Тогда девочка решила, что создаст свой театр. Между домом и амбаром повесили занавес, настелили тряпочки. Там и прошли первые представления в жизни Зои, которой в тот момент было шесть лет.

Девочку не взяли в школу в семь лет: директор решил, что она очень маленькая и её все будут обижать. Хотя Зоя на тот момент уже научилась читать и писать.

Из цирка в ТЮЗ

В Ново-Николаевск в 1920-е годы регулярно приезжал цирк шапито. Зоя, любившая ходить на представления, решила, что хочет стать цирковой артисткой.

Я любила лошадей, считаю, что это самое лучшее животное – благородное, умное. Наверное, потому что папа содержал лошадь, а у неё был жеребёнок, я с ним играла. Когда увидела в цирке наездницу, у меня сразу возникла мысль: "Тоже хочу быть наездницей!" Зоя Булгакова.

В 1930 году у Зои появился шанс попасть на обучение к цирковым артистам. Подруга её сестры вышла замуж за силача. Летом цирковая труппа, где он работал, поехала на гастроли. Зоя попросилась поехать с ними. Её взяли, но сразу сказали, что наездницей девочка не будет никогда: уж слишком маленький рост у неё был — около полутора метров. Всё лето она колесила по деревням, училась жонглировать тремя шарами и занималась гимнастикой.

После возвращения с гастролей соседи рассказали Зое, что в газете напечатали объявление о наборе студентов для обучения при недавно открывшемся Театре юного зрителя. Правда, по срокам отбор уже должен был закончиться. Но Зоя всё-таки решила сходить в ТЮЗ. Художественный руководитель разрешил ей пройти вступительные испытания.

Мне дали задание: сыграть беспризорника, который ворует кошелёк у мужчины, читающего газету. Я их убедила своей ролью — посовещавшись, руководитель сказал: "Ну, деточка, мы тебя приняли! Завтра в 9:00 на занятия!" Зоя Булгакова.

Худрук, скорее всего, сразу понял, что маленькая Зоя отлично подойдёт на детские роли, поэтому и задание ей дал такое. Однако сама юная актриса об этом узнала только на втором курсе.

Всех её однокурсников пригласили выступить в массовке в спектакле "Тимошкин рудник", и только её одной в списках участников не было. Тогда Зоя подумала, что её решили исключить, и начала плакать. Преподавательница заметила это и объяснила, что девочка не попала в спектакль, потому что там нет ролей детей. А взяли её в ТЮЗ именно для таких ролей. В итоге Зоя Булгакова играла детей и в других театрах, например сына Анны Карениной Серёжу в постановке театра "Красный факел".

Незаменимая Красная шапочка

Во время войны труппу ТЮЗа временно переселили из Новосибирска на Кузбасс, потому что в Новосибирск приехали театры из Ленинграда. Зоя и другие артисты два года жили в Анжеро-Судженске. Там они выступали в Доме культуры и школе, переделанной под госпиталь для солдат.

Раненые, которые могли на костылях перейти дорогу, приходили в Дом культуры. А к лежачим мы сами ходили. Солдаты меня прозвали Наташей: я читала стихотворение про девочку Наташу, у которой погибли родители на войне, Зоя Булгакова.

Сразу после окончания Великой Отечественной войны труппа вернулась в Новосибирск. И Зоя снова смогла выходить на родную сцену в своих любимых ролях. В течение 30 лет она сыграла в ТЮЗе почти 70 ролей, но больше всего зрителям запомнилось её исполнение главной роли в постановках "Красной шапочки".

В 1960 году 46-летняя актриса решила уйти на пенсию, но продолжила выступать. Зоя Булгакова работала в филармонии, где читала стихи и показывала фрагменты из спектаклей, а позже ушла в кукольный театр, где исполняла роль сказочницы и озвучивала опять же Красную шапочку.