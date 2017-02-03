Прима-балерина Мария Александрова ушла из Большого театра

В руководстве Большого театра заявили, что балерина уволилась по собственному желанию, о чём в театре сожалеют.

Прима-балерина Большого театра Мария Александрова уволилась по собственному желанию. О своём решении она сообщила в "Инстаграме", не уточняя причины ухода из театра.

Любимые, дорогие зрители и коллеги! Хочу поблагодарить каждого, сказать большее человеческое спасибо за тот путь, что мы проделали вместе в стенах Большого! Но это славная история закончена. Я приняла для себя решение, что переворачиваю эту страницу, Мария Александрова

— 19 января этого года прима-балерина Большого театра народная артистка России Мария Александрова подала заявление об уходе по собственному желанию. Это личное решение балерины, — отметили в Большом театре.

По словам представителей пресс-службы, руководство и театра, и балета неоднократно встречалось с ней, предлагая продолжить работу в театре. Но балерина настояла на своём.

— Согласно существующим юридическим нормам, по прошествии двух недель её просьба была удовлетворена. Руководство театра сожалеет о принятом балериной решении, — сказали в пресс-службе театра. При этом в Большом надеются, что Александрова ещё выйдет на сцену театра.

В 1997 году, ещё будучи студенткой Московской государственной академии хореографии, Мария Александрова приняла участие в Международном конкурсе артистов балета в Москве, где завоевала I премию и была принята в труппу Большого театра. Она играла в спектаклях "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Баядерка", "Сильфида", "Пламя Парижа" и других.