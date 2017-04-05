"Время первых": гордость и предубеждение и космос

Космос всегда был личной гордостью для каждого русского человека. Это мы все коллективно первые полетели туда, а не Гагарин. Это мы всей страной выходили в открытый космос, а не Леонов. Это мы все мечтали стать в детстве космонавтами, а то что не стали, так это потому что там, наверху, слишком мало места пока — все не поместимся. И вот почему, спрашивается, про наш с вами космос должны снимать всякие там Кубрики, Куароны, Ноланы и Эспиносы.

У нас и реальные документальные истории похлеще любого сценария имеются. И живые люди, готовые эти самые истории рассказать из первых уст. А потому нужно брать быка за рога и снимать российское кино про космос. Именно этим, наверное, и руководствовался Евгений Миронов, сначала пришедший с этой идеей в Bazelevs к Тимуру Бекмамбетову, а затем и попросивший поддержки у "Фонда кино". "Время первых" должно было стать нашим ответом "Гравитации". Показать, что мы умеем не хуже, так ещё и знаем всей страной, каково это.

Холодная война в самом разгаре. Американцы уже готовятся к выходу человека в открытый космос. Но советский человек должен быть там первым. А потому Сергей Королёв вынужден сдвигать все сроки и в срочном порядке готовиться к запуску корабля "Восход-2" и его экипажа — Алексея Леонова и Павла Беляева. Выход в космос Леонова для всего Советского Союза проходит успешно. Вот только на деле космонавты сталкиваются с целым рядом нештатных ситуаций, которые напрямую угрожают их жизни и всей советской космической программе. И, когда Америка оставлена в дураках, появляется новая цель — вернуться на Землю живыми.

Фильм "Время первых" снят так, чтобы вызывать гордость. Гордость за страну. Гордость за Королёва, за Леонова и Беляева. Гордость за Миронова, Хабенского, режиссёра Киселёва и продюсера Бекмамбетова. Гордость за то, что у нас может всё идти не так, но мы всё равно выживаем. В картине Королёв произносит фразу: "Мы народ такой — летаем всегда в кандалах. Если их снять, то неясно, что с нами будет". И вот даже за неё гордость берёт. И за проникновенное "спасибо, Володя" в финале картины. Это — безусловный успех Дмитрия Киселёва. Вот только не кинематографический.

Про профессиональные успехи постановщика стоит сказать, что он умеет держать зрителя в напряжении. Все сцены, связанные с космосом и решением экстренных задач по спасению собственной жизни в экстремальных условиях, сняты на высочайшем уровне. Если цель была выдать "свой ответ "Гравитации" Куарона, то задача выполнена. Космос у Киселёва манит, чарует и выдаёт нехилый эффект присутствия.

Вот только такое чувство, что этого самого космоса очень мало по сравнению с общим хронометражем картины. Самые интересные сцены зачем-то постоянно перемежаются флешбэками из детства Леонова, в которых он гуляет с отцом, ищет, где спит птичка, валяется в траве, любуется светлячками и представляет, как летает среди звёзд. Казалось бы, это всё должно позволить зрителю лучше понять характер главного героя, прочувствовать его стремление в небо с самого детства. Но не работает. От слова "совсем". Да и что может лучше раскрыть характер персонажа, чем актёрская игра Евгения Миронова.

Их дуэт с Хабенским — уже знак качества. В принципе, можно запереть их в пустой комнате с одной камерой и на подобное шоу зрители с радостью побегут в кино. А у нас тут проникновенная история о дружбе двух космонавтов, да ещё и с монологами от каждого. Стоит отметить и блестящую работу Владимира Ильина. Его Королёв — главное украшение фильма. И даже главных героев он затмевает своей проникновенностью и глубиной. Это я к тому, что неясно, чего боятся создатели. Зрители за такое кино вне зависимости от качества (а оно вполне достойное) будут готовы платить. И много. И "Форсаж-8" тут в случае чего не помеха.

"Времени первых" предстоит испытание куда более сложное, чем битва с "Форсажами". Выражаться оно будет в проверке на актуальность. Ведь аудитория 35+ уже на сто процентов пойдёт на это кино. А вот что делать с молодёжью — большой вопрос. Остались ли ещё подростки, мечтавшие или мечтающие стать космонавтами? Интересно ли им, как покорялся космос советскими героями? На эти вопросы можно будет ответить уже в первый уик-энд проката фильма.

"Время первых" выходит в российский прокат 6 апреля 2017 года.