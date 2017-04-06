"Уйти красиво". Старики-разбойники по-голливудски

Не так давно в Голливуде и в Британии появилась мода на кино о пожилых людях. Именно тогда на большие экраны вышел "Отель Мэриголд", новая экранизация "Квартета" от Дастина Хоффмана и несметное количество менее заметных фильмов о стариках. Тренд этот испарился так же стремительно, как и возник. Вот только звёзды Голливуда не молодеют и не консервируются, а сниматься им где-то нужно. Да и талант молодых "звёздочек", шаркающих по красным дорожкам, стоит под большим вопросом.

За громкое возвращение к столь важной теме, как жизнь после шестидесяти, взялся Зак Брафф. И пускай для всего мира он, наверное, навсегда останется милым и неказистым Джей Ди из сериала "Клиника", своё мастерство в постановке сентиментальных человеческих историй он уже доказал. "Страна садов" была пробой пера и очень личной пограничной историей, символом прощания с детством и юностью. Фанаты с радостью собрали денег для Браффа на "Хотел бы я быть здесь", который отражал кризис среднего возраста самого автора и явился способом его преодолеть. Новая картина "Уйти красиво" — своеобразный манифест против старости и списания со счетов тех, "кому за 60".

Джо уже совсем не молод. Он заменил своей внучке отца и приютил семью под крышей своего небогатого жилища в Квинсе. Вот только банк грозится отнять у него дом по причине задолженности, а пенсия аннулирована, потому что завод, на котором всю жизнь пахал Джо переходит к новому инвестору. Но по счастливому стечению обстоятельств герой становится свидетелем ограбления банка и решает, что должен провернуть то же самое со своими друзьями, чтобы восстановить справедливость.

Откуда у 41-летнего Браффа столь пронзительное понимание проблем пенсионеров, не ясно. А вот глядя на Майкла Кейна, Моргана Фримана и Алана Аркина, ты понимаешь, что они знают, про что играют. Это над ними постоянно шутят, что пора бы уже готовиться в гроб. Это их, при всех заслугах, воспринимают исключительно как ветеранов мирового кино. Вот они и цепляются за каждый шанс выгрызть яркую роль и показать, что их порох в пороховницах не только есть, но и бабахнуть может погромче многих.

За простой и, казалось бы, ненавязчивой комедией положений про стариков, которые планируют ограбление, на самом деле скрывается глубокая человеческая драма. Благодаря Браффу мы узнаём, что и на американских стариков всем плевать, так же как и по всему миру. И хвалёная американская мечта всё равно приводит тебя на обветшавшее кресло с бутылкой пива. И вот ты уже смотришь "Холостяка" и не можешь позволить себе больше, чем один кусок любимого пирога.

Проблемы пенсионеров не имеют гражданства и геолокации. Каждый из нас рано или поздно окажется в этом возрасте. Лишь единицы будут наслаждаться сытой старостью, а большинство будет ворчать, что не видит родных, которым на него наплевать; костерить правительство и работодателя, которые обманули, обворовали и выбросили на обочину судьбы, и всё так же мечтать о большой и светлой любви, со всеми вытекающими сладострастиями. Брафф предлагает простой и универсальный способ изменить свою старость — перестать быть растением, взять свою жизнь в свои руки и бороться за то, чтобы всё было по справедливости. Бороться любыми силами.

Не так часто в кино стали выходить картины, которые смело можно было бы назвать семейными. Брафф умеет снимать именно такие. На "Уйти красиво" можно смело идти тремя поколениями и не стыдно будет ни перед детьми, ни перед родителями. Да, многие скажут, что Никулин, Евстигнеев и Аросьева свои и родные. И, мол, зачем смотреть американскую пародию на наших "Стариков-разбойников". Подобная претензия будет вполне оправданна, вот только в "Уйти красиво" перед пенсионерами стоят реальные проблемы сегодняшнего дня, а не лохматых советских годов. Да и по статусу и качеству игры Кейн и Фриман доросли до Юрия Владимировича и Евгения Александровича.

Трилогию Зака Браффа о старении можно смело выпускать в виде коллекции. И, каким кощунством бы это ни звучало, сравнивать с лучшим мастером диалоговых историй про различные возрастные периоды человеческой жизни — Вуди Алленом. "Уйти красиво" — кино, которое обязательно нужно посмотреть, чтобы вспомнить о своих стариках и набрать их номер. Чтобы узнать, не нужен ли им неприметный грузовичок и пара пистолетов и дымовых шашек.