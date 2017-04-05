Телохранитель цесаревича. Зачем Николай II нанял своему сыну "дядьку-матроса"

Из числа самых преданных царской семье людей в последнее путешествие в Сибирь летом 1917 года не отправился телохранитель больного цесаревича Алексея Андрей Деревенько. Лайф изучил историю отношений бывшего матроса с наследником Николая II и причины, по которым мужчина не отправился в Тобольск и в конечном итоге на расстрел.

В 1907 году семья Николая II совершала приятную морскую прогулку. Царская яхта "Штандарт" уже приближалась к берегам Финляндии, как вдруг неожиданно зацепилась о подводную скалу, которой не было на картах. Произошёл сильный удар, сбивший пассажиров с ног, судно накренилось, в образовавшуюся пробоину хлынула вода. Царь закричал: "Спасайте наследника престола!" В брошенную на воду спасательную шлюпку прыгнул царевич Алексей, а за ним и царица Александра Фёдоровна. Путь к земле был опасен: близлежащие острова кишели солдатами, палящими по инструкции в каждого приближающегося.

Операция "Из матросов — в няньки"

Вдали уже начали раздаваться выстрелы, когда вдруг к шлюпке подплыл матрос, который схватил мальчика, ринулся с ним под воду и утащил на безопасное расстояние. Когда пробоина в яхте была заделана и они смогли вернуться на борт, царь высоко оценил храбрость матроса срочной службы Андрея Деревянько и наградил его "Георгием".

Примерно так эта история описана в романе Валентина Пикуля "Нечистая сила", и какова здесь доля правды и вымысла — неизвестно. Но дальнейшая судьба отношений мальчика и матроса прослеживается по многим источникам, в том числе фотографиям, на которых большой человек с пышными усами и добродушным лицом неизменно пребывает рядом с Алексеем Романовым. Зачастую они фотографировались в абсолютно одинаковой одежде. Из-за болезни мальчику нельзя было находиться без постоянного присмотра, и Деревенько всюду ходил за ним, играл и катал на специально оборудованном велосипеде. Самым же любимым времяпрепровождением для Алексея были игры с детьми матроса, каковых у него было трое. Андрей Еремеевич Деревенько был назначен дядькой цесаревича — то есть его няней и телохранителем. В этом статусе он пробыл 10 лет.

В ближайшем окружении цесаревича было два человека с очень похожими фамилиями — кроме дядьки-матроса был его личный врач Владимир Николаевич Деревенко (который, в отличие от первого, таки отправился с семьёй в ссылку в Тобольск). Их часто путают. Перепутал их и в своём рассказе "Шестое чувство" Александр Куприн, вложив в уста героя рассказ о Деревенко, имея ввиду, очевидно, Деревенько. Возможно, Куприн в действительности слышал такую историю от кого-то из бывших царских моряков.

Государь однажды нашлёпал маленького наследника за то, что тот, не слушаясь увещеваний дядьки и вопреки запрещению доктора, лазил по деревьям. А мальчик держался молодцом: закусил нижнюю губу и ни пик-пик. Потом подошёл к матросу и сказал, протягивая ручонку: "Прости меня, Деревенко" Александр Куприн, "Шестое чувство"

Раскол в Доме

Февральская революция, последующее отречение Николая от престола и ожидание участи арестованной семьи всё перевернули вверх дном. В первые же дни революции Деревенько сбежал из Царского Села вместе с матросами Гвардейского экипажа, о чём писал следователь Николай Соколов при расследовании обстоятельств расстрела царской семьи.

Старый дядька наследника боцман Деревенько <...> в первые же дни переворота проявил злобу к нему, оказался большевиком и вором и покинул царскую семью

О той же озлобленности, но с новыми подробностями, пишет в своих дневниках и фрейлина императрицы Анна Вырубова (Танеева).

Когда меня везли мимо детской Алексея Николаевича, я увидела матроса Деревенько, как он сидел, развалившись на кресле, и приказывал наследнику подать ему то то, то другое. Алексей Николаевич с грустными и удивлёнными глазками бегал, исполняя его приказания

Однако эта запись была сделана уже 19 марта, что свидетельствует о том, что Андрей Деревенько если и убегал из дворца, то очень скоро вернулся. Возможно, что и действия этого человека были приняты пожилой фрейлиной супруги только что отрёкшегося императора слишком близко к сердцу.

"Полуграмотный, но хитрый хохол"

Итак, нянька-матрос в марте и вплоть до лета 1917 года продолжал свою службу при царской семье, находившейся под арестом в Александровском дворце Царского Села. По свидетельствам очевидцев, он действительно очень старался понравиться новой власти, но его продолжали держать при арестантах. 1 июля с соизволения бывшего императора Деревенько даже был назначен камердинером Алексея Николаевича.

Временное правительство начало готовить ссылку семьи в Тобольск. Придворных, к которым не было претензий, никто не заставлял отправляться в Сибирь. Но тем не менее многие подали соответствующие прошения, и почти все в конечном итоге были расстреляны в Екатеринбурге в 1918 году.

Этой участи удалось избежать Деревенько — и не потому, что он просил оставить его в Петербурге. Наоборот — он также подал прошение, но неожиданно получил отказ. По официальной версии, в связи с наличием малолетних детей, по другой — Временное правительство ему не доверяло и считало мошенником. В поданном им отчёте о расходах за 1917 год нашли нестыковки.

При наследнике Алексее состоял дядька, матрос Деревенько, полуграмотный, но хитрый хохол, который пользовался большим доверием Александры Фёдоровны. Перед самым отъездом он подал счёт расходов. В счёте оказалось, что сын Николая II за июль 1917 г. износил сапог более чем на 700 руб. Полковник Кобылинский возмутился и заявил матросу Деревенько, что в Тобольск его не пустят Из сообщения комиссара Временного правительства B.C. Панкратова

В итоге вместо него в Сибирь было решено отправить матроса Гвардейского экипажа Климента Нагорного, который также работал слугой цесаревича в последние годы.

Дядькина смерть

Когда семейство Николая II отбыло в своё долгое, но последнее путешествие, Андрей Деревенько пытался наладить гражданскую жизнь. Поначалу он решил вместе со своей семьёй уехать к себе на родину, в Житомирскую область. Но по приезде оказалось, что хутор, где они раньше жили, был сожжён. По некоторым данным, они вскоре вернулись в Петроград, где он умер (то ли от сердечного приступа, то ли от тифа) в 1921 году. Современники писали, что его жена "с детьми и в полупомешанном состоянии, в рубищах" отправилась к себе домой в Архангельскую губернию.