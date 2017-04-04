Энтео связал теракт в Петербурге с протестами против передачи Исаакия

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Энтео связал теракт в Петербурге с протестами против передачи Исаакия

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Фото: © L!FE

Православный активист Дмитрий Энтео (Цорионов) заявил о том, что теракт в санкт-петербургском метро, случившийся 3 апреля, является следствием "массовых богоборческих протестов" против возвращения Исаакиевского собора Церкви. Об этом он написал в "Твиттере".

Также он заявил, что надо перестать "воевать с Богом и Его Церковью", если люди хотят, чтобы Бог защищал их от терактов.

По последним данным, при взрыве в метро Петербурга 3 апреля погибло 14 человек, более 50 было ранено.

За хроникой событий следите в нашей текстовой трансляции.

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