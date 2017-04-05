Админушка, помоги! Как Петрарка искал свою любовь через паблик "ВКонтакте"

Лайф языком пабликов современных соцсетей рассказывает историю любви Франческо Петрарки, посвятившего незнакомке сотни сонетов.

690 лет назад 22-летний итальянский поэт Франческа Петрарка на пасхальной мессе в храме в предместьях Авиньона увидел красивую девушку, которая стала его музой. Есть сведения, что он не знал её имени, но назвал незнакомку Лаурой.

О личности Лауры Петрарка почти никогда не писал. Есть только скупая собственноручная запись поэта на обложке пергаментного кодекса с произведениями Вергилия — семейной реликвии Петрарки, полученной им в наследство от отца. Поэт брал кодекс с собой во все путешествия и вёл на его полях своего рода дневник.

Петрарка посвятил своей музе 263 сонета ("На жизнь мадонны Лауры" (Rime in vita Laura). Среди них были и написанные к годовщине первой встречи с незнакомкой.

По одной из версий девушку на самом деле звали Лаура де Нов. Некоторые исследователи уверены, что Петрарка с ней не был лично знаком и даже никогда не разговаривал. После первой встречи с Лаурой Петрарка ещё три года прожил в Авиньоне, периодически видя её в церкви и в других местах. В 30-х годах он на несколько лет покинул Авиньон, но затем вернулся и принял духовный сан.

Сохранились сведения, что последняя встреча Петрарки и Лауры состоялась 27 сентября 1347 года. При этом неизвестно, при каких обстоятельствах она произошла. Сама Лаура к тому моменту уже была матерью 11 детей, которых родила в браке с рыцарем Гуго де Садом.

В 1348 году Лаура умерла. Одни историки считают, что причиной стала чума, другие — что женщину, которой было около сорока лет, сгубил туберкулёз.

Петрарка, узнав об этом грустном событии, напишет 103 сонета "На смерть мадонны Лауры" (Rime in morte Laura).