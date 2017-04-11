"Список Шиндлера" для женщин. Вы заскучаете на "Жене смотрителя зоопарка"

Есть вечная тема Второй мировой — спасение гражданских. Кино, основанное на реальных событиях, затрагивающее эту тему, обречено стать обсуждаемым и привлечь внимание зрителей по всему миру. Однако со времён "Списка Шиндлера" Стивена Спилберга ничего настолько же сильного снять не получилось. А попытки повторить успех или рассмотреть проблему с другого угла сделали тему заезженной. Оттого сказать что-то новое о героических людях, спасавших женщин и детей под угрозой собственной смерти, почти невозможно. Джессика Честейн и режиссёр Ники Каро решили рассказать историю от лица женщины. Женщины, которая больше всего на свете любила животных и свою семью.

В основе "Жены смотрителя зоопарка" лежит роман Дианы Акерман, рассказывающий о Яне и Антонине Жабинских, владельцах варшавского зоопарка, которые на протяжении всей войны укрывали в опустевших вольерах и прятали от немецких солдат евреев. Ян вывозил их из гетто сначала в грузовике вместе с помоями, а впоследствии, имея документы, позволяющие выписывать сотрудников на работу, и через главные ворота.

Джессика Честейн очень хотела реализовать этот проект. При этом изначально видела его очень женским. Что удивительно, ведь история Жабинских — это именно история семьи. Но Ники Каро рисует даже довоенную Варшаву и зоопарк как Диснейленд мечты и настоящий рай на земле из девичьих грёз. Подобный ход, конечно, позволяет ярко сыграть на контрасте с военным временем и немецкой оккупацией. Вот только реалистичности и правдоподобности это не добавляет.

Реальная Антонина Жабинская, помимо того что помогала своему мужу-зоологу с парком, писала книги и публиковалась ещё до войны. Однако фильм выставляет её типичной представительницей бомонда, которая просто очень любит животных. Она порхает по территории зоопарка, восхищает друзей семьи и заботится о маленьких львятах и слонах. Даже сцену с принятием решения о спасении не только своих друзей, но и других евреев загубили то ли переводом, то ли недочётом сценария. Сильная героическая женщина очень сильно сомневается в целесообразности помощи людям.

Поле, на котором решили сыграть Честейн и Каро, беспроигрышное и одновременно очень скользкое. Казалось бы, ругать картину, рассказывающую о героическом подвиге двух простых людей, спасающих евреев, невозможно. Но в то же время не сравнить этот фильм со "Списком Шиндлера" нереально. А творению Спилберга "Жена смотрителя зоопарка" проигрывает по всем фронтам. Вроде бы и там и там есть очень важный для сюжета немец. Но Даниель Брюль куда менее харизматичен и ярок, чем Рэйф Файнс. А потому интрижка с главной героиней выглядит скорее как лишняя линия специально для зрителей-женщин, а не как дополнительный напрягающий фактор. Вроде бы и там и там подвиг, но история, рассказанная Каро, выглядит поверхностной и не вызывает должного восхищения поступком.

И вот потому, что ты точно знаешь, что тебя пытаются со всей силы специально растрогать и выдавить слезу, теряется эффект. Сентиментальность хороша в меру и лишь в случае, когда она максимально искренняя. Назвать "Жену смотрителя зоопарка" коммерческим фильмом язык не повернётся, но вот выстроен он так, как будто над ним трудилась целая команда продюсеров. Они взяли и высчитали покадрово, когда какую эмоцию мы должны испытать. И потому, когда изнасилованная немцами и замолчавшая еврейская девочка Урсула всё же решается проронить пару фраз, ты не испытываешь трепета и восхищения. Ты ждал этого последние полчаса — с момента её появления на экране и сцены изнасилования.

И вот на подобных манипуляциях и строится вся "Жена смотрителя зоопарка". Ты знаешь, что тебя будут дёргать за ниточки и вытягивать щипцами каждую эмоцию. И вот здесь, как в том анекдоте, можно расслабиться и получать удовольствие либо ёрзать на стуле и постоянно думать о том, что ты всё это миллион раз видел, и о том, что на животных, которых очень рано поубивали, было смотреть гораздо интереснее. В целом это очень хорошее кино для того, чтобы сходить на него с девушкой. Красивая история и хеппи-энд способствуют. Правда, если она видела хотя бы два фильма о войне и холокосте, то и её не проймёт.

"Жена смотрителя зоопарка" выходит в российский прокат 13 апреля 2017 года.