Шварценеггер всё же снимется в ещё одном "Терминаторе"

Американский актёр и экс-губернатор Калифорнии рассказал, что с радостью бы поработал с Кэмероном над новой частью франшизы.

Шварценеггер опроверг слухи, появившиеся в СМИ, о том, что навсегда отказался от мысли возвращаться к роли киборга из будущего. Как сообщает издание Slash Film, актёр рассказал, что и информация о закрытии франшизы и отказе продюсеров от продолжений "Терминатора" не соответствует действительности.

— Мне просто кажется, что люди пишут что-то по неведомой мне причине. Я не хочу называть это "ложными новостями", как это делает Трамп. Скажу одно: я очень жду приглашения выйти на площадку нового "Терминатора", — заявил Железный Арни.

Напомним, что месяц назад в различные профильные издания просочилась информация, что Шварценеггер больше никогда больше не будет играть Терминатора, да и продолжение всей франшизы находится под большим вопросом.

Последний фильм серии "Терминатор. Генезис" вышел летом 2015 года, провалился в прокате и был плохо встречен как критиками, так и зрителями.