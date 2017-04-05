На новый фильм с Шайей Лабафом пришёл только один зритель

За выходные фильм "Война" заработал в Великобритании только 7 фунтов стерлингов.

Новая картина Дито Монтеля "Война", в которой главную роль сыграл скандально известный актёр и современный художник Шайя Лабаф, вышла в Британии в одном кинотеатре, расположенном в городе Бернли. Правда, в премьерный уикенд посмотреть новый фильм ЛаБафа захотел только один зритель.

Сюжет "Войны" основан на истории морского пехотинца, вернувшегося домой после службы в Афганистане и страдающего от посттравматического расстройства.

Помимо Лабафа в "Войне" снялись Гэри Олдмен, Кейт Мара и Джай Кортни. Однако такой звёздный состав не помог картине получить одобрение критиков и зрителей. На популярном сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes фильм Монтеля набрал лишь 15% положительных рецензий.

Уже в следующем месяце фильм появится на DVD.