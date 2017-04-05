Лайфхак Эйзенштейна: как снять Ледовое побоище летом

Пенопласт вместо снега, пруд вместо Чудского озера — режиссёру ничто не помешало снять зимнюю баталию летом.

По личному заказу Сталина режиссёр Сергей Эйзенштейн за полгода снял и смонтировал историко-биографический фильм о легендарном русском князе Александре Невском.

Шёл 1938 год. "Патриотизм — наша тема" — стояло неуклонно передо мною и перед всем творческим коллективом во время съёмок, во время озвучивания, во время монтажа Сергей Эйзенштейн Фото: © wikipedia.org

Эйзенштейн был убеждён, что Александра Невского должен играть только Николай Черкасов: высокий рост и низкий голос делали актёра похожим на полководца. Сам артист сомневался, сможет ли он сыграть историческую личность такого масштаба, тем более что первые пробы прошли неудачно. В конце концов Черкасов нашёл путь к образу Невского.

Основное внимание Эйзенштейн сосредоточил на сцене Ледового побоища — разгроме ливонских рыцарей на льду Чудского озера. Этот эпизод стал одной из лучших батальных сцен в мировом кинематографе.

Ледовое побоище длится 35 минут из 102 — общей продолжительности фильма. Эйзенштейн хотел сделать сцену короче и вырезать 200 метров плёнки, чтобы ускорить темп развития событий, но впоследствии отказался от этой мысли — Сталин одобрил хронометраж.

Из-за сжатых сроков эпизод знаменитой битвы пришлось снимать летом. Около киностудии "Мосфильм" заасфальтировали большое поле, посыпали его опилками, нафталином и солью, залили жидким мелом и стеклом. Так и было сооружено основное место баталии. В декорационных мастерских из пенопласта изготовляли большие льдины. Само Чудское озеро заменил небольшой пруд.

Но не всё в этом побоище было бутафорией. Шубы, тулупы, доспехи и шлемы рыцарей были настоящими. Железные латы сильно нагревались на солнце, и артисты частенько обжигались о свои доспехи. Накалялись и шлемы: на лбу артистов оставались красные, как от ожога, следы. Грим тоже не выдерживал в борьбе с палящим солнцем: лица актёров всё время заливал пот.

В реконструкции битвы Эйзенштейн опирался на опыт Толстого, описавшего Бородинское сражение в "Войне и мире". Режиссёр хотел, как и писатель, показать поведение и подвиги отдельных персонажей. Так он показал Буслая, юношу Савку, сражающуюся красавицу из Пскова, старого крестьянина, сосредоточил он внимание и на врагах — монахе и ветеране.

В фильме Эйзенштейна практически нет крови, несмотря на большое количество жертв. Режиссёр стремился сделать битву скорее сказочной, нежели натуралистической. Он не хотел показывать то, что может вызвать агрессию у зрителя.

В ноябре 1938 года состоялась премьера картины "Александр Невский". Зрители проявили огромный интерес к фильму. Эйзенштейн сделал запись в дневнике после месяца проката фильма: "Упорство, с которым идут по два-три раза даже те, кто с первого раза недоволен...".