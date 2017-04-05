СМИ: Последний роман Евгения Евтушенко "Берингов тоннель" издадут в 2017 году

Как рассказала вдова Евтушенко Мария, название романа "Берингов тоннель" связано с историей семьи поэта и писателя. Его прапрапрадед был сослан в Сибирь за организацию бунта крестьян против помещиков. Предок Евтушенко добрался до Аляски и задумал провести до неё тоннель из России под Беринговым проливом.

Это не традиционный роман, это новеллы, его воспоминания о военном детстве, поездках в Америку, разных событиях жизни. В то же время главным действующим лицом является не он, хотя основа романа — собственный опыт Евгения Александровича Вдова Евгения Евтушенко Мария о его последнем романе

По словам Марии, все главы романа, над которым Евтушенко работал перед смертью, практически закончены.

Напомним, Евгений Евтушенко умер 1 апреля в Америке на 85-м году жизни. В США поэт и писатель проживал с 1991 года. Поэт завещал похоронить его в писательском городке Переделкино неподалёку от могилы Бориса Пастернака.