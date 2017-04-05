СМИ: Дэниел Крэйг вернётся к роли Джеймса Бонда

По информации The Telegraph, британский актёр всё же согласился вернуться во франшизу про агента 007. Несмотря на то что Крэйг неоднократно заявлял, что хочет повесить костюм Бонда на гвоздь и сосредоточиться на новых ролях и проектах, источники издания заявляют, что студия сумела уговорить актёра на участие ещё в одном фильме.

По слухам, подобное решение было принято после того, как продюсеры поняли, что Том Хиддлстон не подходит на роль главного агента Её Величества. Официального подтверждения либо опровержения от студии не последовало.