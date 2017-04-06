Правительство Москвы разрешило похоронить Евгения Евтушенко в Переделкине

Правительство Москвы дало разрешение похоронить поэта и писателя Евгения Евтушенко, скончавшегося 1 апреля в США, на кладбище в писательском городке Переделкино. Как пишут СМИ, о полученном принципиальном решении мэра Москвы Сергея Собянина заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Точная дата похорон пока неизвестна. 11 апреля в Центральном доме литераторов в Москве состоится прощание с Евтушенко.

По словам друга семьи Евтушенко Михаила Моргулиса, на самих похоронах будут присутствовать только семья и близкие друзья.

Напомним, Евгений Евтушенко умер в Америке на 85-м году жизни. В США поэт и писатель проживал с 1991 года. Поэт завещал похоронить его в писательском городке Переделкино неподалёку от могилы Бориса Пастернака.