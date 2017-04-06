В Московском зоопарке появился на свет капуцин плакса

Малыш у восьмилетней самки по имени Нори родился 21 марта. Это уже третий её детёныш. Почти сразу новорождённый залез к матери на спину, хотя обычно первые несколько дней детёныши находятся на груди самки. Он крепко держится за её шерсть, и она постоянно носит его на себе, поэтому сотрудникам зоопарка пока не удалось определить пол малыша.

Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official) Апр 5 2017 в 11:33 PDT

Примерно с 3–4-недельного возраста детёныш начнёт слезать с матери, а также залезать на спины других самок и старших братьев и сестёр, которые будут охотно нянчиться с ним. А с четырёх-пяти месяцев малыш сможет уже самостоятельно бегать и лазать по деревьям, но по-прежнему не станет отходить далеко от матери.

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