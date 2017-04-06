Майкл Бэй пригрозил выпустить ещё 14 фильмов "Трансформеры"

По словам режиссёра, снявшего пять картин о борьбе десептиконов и автоботов, на данный момент уже написано порядка 14 сюжетов, которые смогут ещё долго развивать вселенную огромных роботов.

Бэй уже неоднократно заявлял, что не собирается больше самостоятельно снимать "Трансформеров", а жаждет отойти исключительно на продюсерскую позицию. А значит, студии придётся искать режиссёров, готовых взвалить на себя столь тяжёлую франшизу.

Уже известно, что Paramount выпустит спин-офф про жёлтый Chevrolet Camaro из команды автоботов под названием "Бамблби" в 2018 году. А в 2019-м выйдет и шестая часть "Трансформеров". О дальнейших планах до этого появлялись только редкие слухи, однако мы впервые получили информацию непосредственно от Бэя.

Фильм "Трансформеры 5: Последний рыцарь" выйдет в России 22 июня 2017 года.