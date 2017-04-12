Забытые шедевры. Россия может утратить 5 тысяч памятников деревянного зодчества

Начиная с 1960 года каждые 20 лет в стране разрушается более 400 уникальных памятников архитектуры. По словам исследователей, это критическая ситуация.

На протяжении нескольких десятилетий в России сотнями утрачиваются памятники деревянного зодчества. Такую печальную статистику удалось собрать специалистам компании "Экокультура", по заказу Минкультуры разработавшей Концепцию сохранения памятников деревянного зодчества и включения их в культурный оборот до 2025 года.

По данным анкетирования 69 из 85 субъектов РФ, всего за период с 1960 по 2016 год утрачено 1276 памятников. Чаще всего памятники погибают в Архангельской, Костромской областях и в Забайкальском крае. За 56 лет там полностью разрушилось 663 объекта — это четверть всех памятников, стоящих на учёте в данных регионах.

Регионы, утратившие больше всего памятников деревянного зодчества с 1960 по 2016 год

Согласно данным компании "Экокультура", начиная с 1960 года процесс утраты памятников деревянного зодчества не замедляется — каждые 20 лет в стране погибает более 400 памятников. Причинами чаще всего становятся обрушение или пожар, реже — несанкционированный демонтаж и незавершённая реставрация.

Исчезают и эталонные образцы деревянного зодчества России — памятники Русского Севера. До наших дней сохранилась только четверть существовавших в 1917 году на Русском Севере деревянных церквей XV–XVIII веков — 130 храмов из 492. Ряд ещё существующих находится в аварийном или руинированном состоянии.

Не лучше дело обстоит с деревянной городской застройкой, исчезающей с катастрофической скоростью. Так, в Списке исторических городов и поселений 1970 года она фигурирует в 115 населённых пунктах, а сегодня — всего в 41. Почти не осталось деревянных Архангельска и Тулы, исчезают старые кварталы Нижнего Новгорода, Тобольска и других городов.

Памятники, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, в течение двух-четырёх лет станут аварийными. Поэтому они включены в так называемую группу риска. На сегодняшний день в ней числится 5194 архитектурных сооружения, то есть 58% от всего фонда памятников деревянного зодчества, расположенных на территории России.

В музеях деревянного зодчества находится лишь 415 образцов деревянной архитектуры, из них 63 объекта в неудовлетворительном состоянии, 30 признаны аварийными, а 20 разобрали для перевозки, но в итоге так и не собрали заново. То есть даже в музеях под открытым небом практически 27% памятников находится под угрозой разрушения и требует проведения срочных противоаварийных или реставрационных мероприятий.

По предварительным подсчётам, противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на проблемных памятниках реально выполнить за 8,5–9 лет, если работать во всех регионах одновременно. Стоимость спасения памятников деревянного зодчества оценивается в 14,25 млрд рублей.

Однако, по словам эксперта компании "Экокультура" Николая Фризина, перечисленные в исследовании 8611 объектов — это далеко не все памятники деревянного зодчества, сохранившиеся в том или ином виде в России.

— Некоторые регионы отвечали, что у них нет памятников деревянного зодчества, хотя наверняка они есть, просто никто особо их не считал. По всем великим советским стройкам 30–40-х годов есть прекрасные образцы деревянной архитектуры. Это тоже очень достойные объекты, многие из них никто не берёт на учёт. Но они тоже нуждаются в защите и сохранении, — отметил Фазин.

Также, по словам эксперта, в отдельных регионах заявили, что у них есть вновь выявленные памятники. Исследователям только предстоит выяснить, каково их состояние и действительно ли они могут быть признаны памятниками деревянного зодчества.