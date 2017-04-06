В Гжели сделали сувенирного Ждуна в фартуке и с чайником в руках

На заводе "Объединение Гжель" сделали свой вариант популярного мема Ждуна. Фигурка выполнена из керамики с характерной синей росписью. В руках существо, напоминающее морского слона и покорившее пользователей Рунета, держит чайник.

Публикация от Гжель (@gzhel_original) Апр 5 2017 в 5:20 PDT

Коммерческий директор "Объединения Гжель" Константин Берков рассказал Лайфу, что гжельский Ждун отчасти олицетворяет сотрудников производства.

Как сказал художник, придумавший образ, этот морской слон Ждун ждёт, пока у нас купят тот самый чайничек, который он держит в руках, — то есть когда клиент придёт покупать традиционную русскую продукцию Константин Берков, коммерческий директор "Объединения Гжель"

Сувенир сделали на днях, причём всего выпустили около 10–15 фигурок, которые тут же разошлись по знакомым. Сейчас клиенты начали оставлять заказы, поэтому планируется выпустить ещё около 15 гжельских Ждунов.

— Хотелось бы, чтобы это была уникальная вещь. Но если будет большой спрос, то пустим Ждуна в тираж, может, сделаем что-то утилитарное. Например, для использования в офисе, чтобы, например, в него ручки можно было ставить. Это образ известный, не мы его придумали. В принципе, он на территории России никем не зарегистрирован и не запатентован, свободный сейчас в пользовании. Надеюсь, что мы, делая такие маркетинговые ходы, привлечём новых клиентов, более молодых, более современных, — отметил Константин Берков.