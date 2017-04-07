"Очко" губит. Тайна песни "Владимирский централ"

7 апреля Михаилу Кругу исполнилось бы 55 лет. Известный певец был застрелен в своём доме почти 15 лет назад. Он оставил потомкам много песен, но большая часть из них полны загадок. Лайф разгадал самую главную тайну наследия Круга и выяснил, что значит строчка из песни "Владимирский централ".

"Не очко обычно губит, а к одиннадцати туз". Есть ли здесь скрытый смысл? Это то очко, о котором мы думаем? И почему оно может "губить"? Ведь в одноимённой карточной игре "очко" — выигрышная ситуация.

Либо мы чего-то не знаем, либо текст песни — плохая поэзия. Вторую версию отметаем как кощунственную. Изучаем Интернет.

Текст Михаила Круга — классическая игра двойным смыслом. В игре "очко" очком называется 21 балл. Кто набирает по картам в сумме больше 21 балла — проиграл. Иначе выигрывает тот, у кого больше баллов. И это можно трактовать так: губит не выигрышная комбинация, а проигрыш. Вполне логично и почти бессмысленно Аноним из Интернета отвечает на вопрос другого анонима

Понятнее не стало. На другом сайте эксперты по тюрьмам сообщают, что в преступном мире "очком" называется испуг, а "тузом" — сотрудник органов. Выходит, что губит лирического героя не страх, а милиционер, приходящий к одиннадцати часам.

Мы совсем запутались. Надо выйти на улицу и спросить у народа.

Девушка с короткой стрижкой рассказывает, что в игре в "очко" лучше недобрать, чем перебрать, так как перебор является проигрышем. Хорошо, но почему губит-то?

Звоним эксперту по тюрьмам Александру Сидорову (он же Фима Жиганец).

Это старая тюремная поговорка, Михаил Круг её использовал в более цензурной форме. В оригинале она звучала так: "Лучше б Ленин в жопу ****, чем к одиннадцати туз". Потому что это такая ситуация проигрышная в игре, понятно? Но первоначальный смысл был не про игру в карты, а про философию жизни пацана. Смысл в том, что не азарт губит бродягу и не стремление проиграть последнее, а невезуха и попадалово Эксперт по тюремной культуре Александр Сидоров

Александр говорит, что если кто-то в тюрьме произнесёт слово "очко", то сразу отправится к параше. "Объяснять не надо, да? Очко — это как бы анус. Получается, что он бродягу губит". Мы всё понимаем про анус, но смысл песни всё равно не ясен.

Ещё раз внимательно перечитываем правила игры в "очко". Оказывается, что существует некое "банкирское очко". Вероятно, Михаил Круг пел именно про него.

Банкир, набрав 17 очков, не имеет права взять ещё карту (так называемое банкирское очко). Комбинация, составляющая 17 очков, нежелательна для банкира, но к проигрышу она приводит гораздо реже, чем перебор "Википедия"

При этом в разных источниках указано разное количество очков для получения "банкирского очка". Одни пишут 17, другие 20. Что с этим делать — непонятно. Звоним фокуснику, уж он точно имеет дело с картами.

"Банкирское очко" — это когда банк добирает 17 Фокусник Денис Власов

Итог

Михаил Круг поёт про игру в "очко", а в исследуемой строчке описывает ситуацию выпадения "банкирского очка". Такое "очко" обычно не губит.