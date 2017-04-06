Евтушенко отпоют в Переделкине 10 апреля и похоронят на следующий день

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Евтушенко отпоют в Переделкине 10 апреля и похоронят на следующий день

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Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Как сообщил на своей странице в "Фейсбуке" настоятель храма Святой Татьяны при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский, отпевание поэта и писателя Евгения Евтушенко состоится 10 апреля в храме Игоря Черниговского в Переделкине.

11 апреля в Центральном доме литераторов с 10 утра будет проходить гражданская панихида. В тот же день в 16:00 на Переделкинском кладбище будет совершена лития и захоронение.

Напомним, Евгений Евтушенко умер в Америке на 85-м году жизни. В США поэт и писатель проживал с 1991 года. Поэт завещал похоронить его в писательском городке Переделкино неподалёку от могилы Бориса Пастернака.

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