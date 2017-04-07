Шварценеггер покинул "Неудержимых" вслед за Сталлоне

Экс-губернатор Калифорнии отказался участвовать в продолжении боевика без главного идеолога проекта.

Как сообщает Entertainment Weekly, Арнольд Шварценеггер не хочет участвовать в продолжении франшизы "Неудержимые" без Сильвестра Сталлоне.

— Этого проекта не может существовать без Слая. Я никогда не стал бы делать фильм без него, — заявил Шварценеггер.

Напомним, что несколько дней назад представитель Сталлоне подтвердил его уход из проекта, пояснив, что у актёра и режиссёра возникли серьёзные противоречия с продюсерами и руководством студии. Сильвестр Сталлоне являлся сценаристом всех трёх фильмов "Неудержимые" и срежиссировал первую картину.