Кирилл Серебренников объявил начало съёмок фильма о группе "Кино"

По словам режиссёра, картина расскажет о лете 1983 года, когда только был записан первый альбом группы.

Съёмки фильма начнутся в августе, об этом сообщает "Газета.ру". Серебренников отметил, что это будет история не только про лидера коллектива Виктора Цоя.

— Это не байопик, посвящённый всей его жизни. Мы оставляем другим нашим коллегам право снять картину о жизни Цоя — по дням, по годам, — пояснил режиссёр.

Фильм под названием "Летом" ориентировочно выйдет в 2018 году. Серебренников обещает музыкальную историю про любовь и свободу совсем молодых людей, играющих рок-н-ролл.

— История очень чистая, романтическая, пронзительная. Мы придумываем картину про любовное настроение, свободу и музыку. Я вообще считаю, что свободы без любви не бывает, — заявил режиссёр.