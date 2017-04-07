В Московском зоопарке покажут редких рептилий, изъятых у контрабандистов

В Московском зоопарке пройдёт выставка, на которой покажут изъятых ранее у контрабандистов редких рептилий. Среди них — несколько видов красочных хамелеонов, которые обитают только на Мадагаскаре и соседних островах, изумрудный (смарагдовый) варан из Новой Гвинеи, звёздчатая черепаха из Индии и со Шри-Ланки, а также коробчатая черепаха из Мексики.

Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official) Апр 7 2017 в 1:22 PDT

Контрабандисты хотели ввезти рептилий в Россию для незаконной продажи, однако таможенники спасли рептилий и передали зоологам. В пресс-службе Московского зоопарка отмечают, что на момент передачи многие из питомцев были сильно истощены, поэтому они много времени находились на карантине и восстанавливались.

— Последняя партия рептилий состояла в основном из хамелеонов, которых поместили в крошечные баночки и пробирки, многие самки были беременны, поскольку животных ловили в сезон размножения. Хамелеоны — очень хрупкие и нежные существа, сильно подверженные стрессу, такие условия перевозки для многих из них, к сожалению, оказались фатальными, — рассказали в пресс-службе.

В зоопарке надеются, что выставка привлечёт внимание к проблеме незаконного вылова и контрабанде редких животных. Посмотреть её можно в павильоне "Удивительный мир рептилий" с 11 апреля.