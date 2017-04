Распад The Beatles: кто виноват

9 апреля 1970 года Пол Маккартни заявил, что отказывается сотрудничать с The Beatles, так и закончилась история группы. Трения в коллективе продолжались около четырёх лет до её распада: отношения Леннона с Йоко Оно, которая раздражала других битлов, сольные альбомы музыкантов и желание играть в разных музыкальных направлениях.

С первых дней существования The Beatles Пол Маккартни и Джон Леннон соревновались за лидерство в группе. Тем не менее разные характеры и подход к творчеству не помешали ливерпульской четвёрке добиться всемирного признания.

"Да, я был членом группы The Beatles; да, мы записали несколько известных пластинок и да, я люблю этих парней, о которых до сих пор ходят легенды". Ринго Старр Фото: © Flickr/Eva Rinaldi

Но уже через шесть лет после основания группы — с 1966 года — между членами The Beatles начал назревать кризис в отношениях. Каждого из битлов всё больше интересовали разные направления в музыке: Маккартни тяготел к лирике, Леннон увлёкся авангардными мотивами, а Харрисона привлекала этническая музыка Индии. Подобное разнообразие точек зрения внутри одного коллектива отрицательно сказывалось на качестве музыки.

В том же 1966 году Леннон начал встречаться с авангардной художницей Йоко Оно: из-за неё музыкант нарушил условие, о котором битлы договаривались в начале карьеры — не приглашать в студию жён и девушек. Появление на репетициях группы Йоко усугубило межличностные отношения между музыкантами — они стали всё чаще ссориться. Но через 50 лет после распада группы Пол Маккартни заявил, что Йоко не повинна в распаде и что Леннон в любом случае собирался уходить из коллектива: "Её не в чем винить".

Тем не менее через год The Beatles снова ждал триумфальный успех. Канал BBC предложил музыкантам транслировать их концерт по спутниковому телевидению на весь мир. Это выступление посмотрели рекордные 400 миллионов человек во всех странах. Концерт транслировался из лондонской студии, именно во время него была записана видеоверсия песни All You Need Is Love.

Через два месяца после концерта из-за передозировки снотворным умер менеджер группы Брайан Эпстайн. Сами члены Beatles называли его пятым битлом: он посвящал группе всё своё время и заведовал финансовыми делами. Некоторые исследователи творчества группы считают, что причина смерти Эпстайна кроется в том, что коллектив в меньшей степени нуждался в его наставничестве, чем пять лет назад. После смерти менеджера музыкантам всё труднее было работать вместе. К тому же Леннон и Харрисон выпустили сольные пластинки: в рамках коллектива им было уже тесно. Плюс ко всему все битлы были женаты, имели детей и хотели проводить больше времени со своими семьями.

"Кульминационным моментом в моей карьере было участие в группе The Beatles. Вторым более важным моментом стало — не быть членом группы". Джордж Харрисон Фото: © East News

Окончательно отношения в группе разладились из-за нового менеджера Аллена Клейна, которого Леннон, Харрисон и Старр пригласили работать в 1969 году без согласия Маккартни. Но финансовые дела коллектива стали ухудшаться, задуманные проекты не были завершены и приносили только убытки. Маккартни злился на других участников группы, по его мнению пост управляющего должен был занять отец его жены Линды, но против этого выступал Леннон. Он считал, что при таком раскладе руководить группой станет сам Маккартни. В итоге Маккартни подал в суд на Клейна и других участников группы.

"Я больше не называю себя экс-битлом Маккартни. Была группа, в которой я участвовал, а сейчас я уже не в ней". Пол Маккартни Фото: © wikipedia

В апреле 1970 года Маккартни публично заявил, что отказывается сотрудничать с The Beatles, и вскоре выпустил сольный альбом. Участникам группы было известно его намерение, они сами желали распада группы и мечтали о сольных карьерах.

Но несмотря на распад и судебные разбирательства экс-битлы продолжили общение друг с другом: встречались, вместе записывали музыку и даже играли на концертах.