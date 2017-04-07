На барахолке нашли издание "Преступления и наказания" за 17 тысяч долларов

Первое англоязычное издание романа продали на аукционе в Лондоне, хотя владелица изначально заплатила за книгу 17,5 доллара.

Жительница Великобритании стала счастливой обладательницей уникального первого англоязычного издания "Преступления и наказания" Достоевского, когда приобрела в магазине в графстве Ланкашир коробку с книгами. Об этом пишет The Guardian. Позже она выставила ценный раритет на аукцион, где его купили почти за 17 тысяч долларов. При этом за коробку книг, среди которых оказался старинный роман, англичанка отдала всего 17,5 доллара.

По словам покупательницы, она сначала "даже не заглянула в коробку", так как у неё не было времени. Обнаружив необычное издание романа Достоевского, женщина решила проконсультироваться с аукционистом Крисом Олбери. Как он рассказал, ему удалось обнаружить лишь 10 копий этого издания в библиотеках по всему миру.